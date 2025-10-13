  • KHI: Clear 27.1°C
اسپاٹیفائی اور اوپن اے آئی کا نیا فیچر، اپنی پسند کی موسیقی کی پلے لسٹ بنانا اب آسان ہوگیا

ویب ڈیسکشائع 13 اکتوبر 2025 05:39pm
—فوٹو: ٹیک جوس
اسپاٹیفائی اور اوپن اے آئی نے صارفین کے لیے ایک نیا فیچر متعارف کرایا ہے، جس کے ذریعے اب اپنی پسند کی موسیقی اور پوڈکاسٹ کی پلے لسٹ بنانا بہت آسان ہوگیا ہے۔

ٹیکنالوجی ویب سائٹ کے مطابق اوپن اے آئی نے اسپاٹیفائی کے ساتھ شراکت داری کا اعلان کیا ہے، جس سے صارفین کو چیٹ جی پی ٹی کے ذاتی نوعیت کی موسیقی اور پوڈکاسٹ کی سفارشات حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔

صارفین چیٹ جی پی ٹی میں اسپاٹیفائی کا ذکر کرتے ہوئے اپنی درخواست شروع کر سکتے ہیں، پہلی بار ایسا کرنے پر ایک بٹن ’یوز اسپاٹیفائی فار دس آنسر‘ ظاہر ہوگا، جس پر کلک کر کے صارفین اپنے اسپاٹیفائی اکاؤنٹ کو چیٹ جی پی ٹی سے منسلک کر سکتے ہیں۔

منسلک ہونے کے بعد، چیٹ جی پی ٹی صارف کی پسندیدہ موسیقی، موڈ یا مخصوص مواقع کے مطابق پلے لسٹ، گانے یا پوڈکاسٹ تجویز کر سکتا ہے۔

یہ فیچر اسپاٹیفائی کے مفت اور پریمیم دونوں صارفین کے لیے دستیاب ہے، جب کہ پریمیم صارفین کو زیادہ ذاتی نوعیت کی سفارشات ملتی ہیں، صارفین اپنے اسپاٹیفائی اکاؤنٹ کو چیٹ جی پی ٹی سے کسی بھی وقت منقطع کر سکتے ہیں۔

اسپاٹیفائی نے واضح کیا ہے کہ صارفین کا ڈیٹا مکمل طور پر محفوظ ہے اور اس کا استعمال صرف ذاتی نوعیت کی سفارشات کے لیے کیا جاتا ہے۔

یہ فیچر 6 اکتوبر 2025 کو متعارف کرایا گیا اور دنیا بھر کے 145 سے زائد ممالک بشمول پاکستان میں دستیاب ہے۔

