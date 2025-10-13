افغان طالبان کی جارحیت سے شہید12 جوانوں کی چکلالہ چھاؤنی میں نماز جنازہ ادا
افغانستان کی بلااشتعال جارحیت کیخلاف وطن عزیز کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہونے والے 12 جوانوں کی نماز جنازہ ادا کردی گئی۔
انٹرسروسز پبلک ریلیشنز ( آئی ایس پی آر ) کے مطابق 11 اور 12 اکتوبر 2025 کی درمیانی شب افغان حکومت کی جانب سے کی گئی بلا اشتعال اور بزدلانہ جارحیت کے خلاف وطن عزیز کا دفاع کرتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے والے 12 جوانوں کی نماز جنارہ آج چکلالہ گیریژن، راولپنڈی میں ادا کی گئی۔
نماز جنازہ میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وفاقی وزرا، گورنر خیبرپختونخوا، سول و عسکری حکام اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔
اس موقع پر وزیر دفاع خواجہ آصف نے اپنے خطاب میں کہا:’ پاکستان کے عوام ان عظیم شہدا کے احسان مند ہیں جنہوں نے افغان طالبان حکومت اور بھارت کی حمایت یافتہ دہشت گرد تنظیموں کی بزدلانہ اور غدارانہ جارحیت کا مقابلہ کرتے ہوئے پاکستان کی علاقائی سالمیت کے دفاع میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔’
انہوں نے مزید کہا کہ:’ پاکستان کی مسلح افواج، قوم کی مکمل حمایت کے ساتھ، ملک کے خلاف کسی بھی جارحیت یا سازش کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔’