وٹامن بی تھری موذی مرض سے بچانے میں مددگار ثابت
ایک تازہ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ وٹامن بی تھری موذی مرض کینسر سے بچانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے، مذکورہ وٹامنز اسکن کینسر سے بچانے میں مدد دے سکتے ہیں۔
طبی ویب سائٹ کے مطابق حال ہی میں طبی جریدے میں شائع ہونے والی ایک تحقیق سے معلوم ہوا کہ یومیہ وٹامن بی تھری کے ڈوز لینے والے افراد میں اسکن کینسر ہونے کے امکانات نمایاں طور پر کم ہوجاتے ہیں۔
نئی تحقیق جو JAMA Dermatology میں شائع ہوئی، کے مطابق 33,000 سے زائد امریکی سابق فوجیوں کا جائزہ لیا گیا۔
جائزے سے پتا چلا کہ جن لوگوں نے نیکوٹینامائڈ (وٹامن بی 3 کا ایک جزو) لیا، ان میں غیر میلانوما جلد کے کینسر کے کیسز کم تھے۔
نتائج کے مطابق نیکوٹینامائڈ لینے والوں میں جلد کے کینسر (جیسے بیسل سیل کارسینوما اور اسکوامس سیل کارسینوما) کا خطرہ مجموعی طور پر 14 فیصد کم تھا۔
اسی طرح جن لوگوں نے جلد کے کینسر کی پہلی تشخیص کے بعد نیکوٹینامائڈ شروع کیا، ان میں دوبارہ کینسر ہونے کا خطرہ نصف سے بھی کم ہو گیا۔
نتائج سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں کو کئی بار کینسر ہوا، ان میں نیکوٹینامائڈ کا اثر کم تھا لیکن پھر بھی فائدہ مند تھا۔
اس سے قبل 2015 میں 386 افراد پر کی گئی ایک تحقیق نے بھی دکھایا تھا کہ نیکوٹینامائڈ لینے والوں میں نئے کینسر کے کیسز کم ہوئے۔
نئی تحقیق جو بڑے پیمانے پر حقیقی ڈیٹا پر مبنی ہے، اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ نیکوٹینامائڈ جلد کے کینسر سے تحفظ فراہم کر سکتا ہے۔
ماہرین کا کہنا تھا کہ نیکوٹینامائڈ ان لوگوں کے لیے مفید ہو سکتا ہے جو زیادہ خطرے میں ہیں اور پہلے کینسر کا شکار ہو چکے ہیں، بشرط کہ وہ وٹامن بی تھری کی خوراک دن میں دو بار باقاعدگی سے لیں۔
ساتھ ہی ماہرین نے تجویز دی کہ وٹامن بی تھری کے سپلیمینٹس کو سن اسکرین اور دیگر حفاظتی اقدامات کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔
ماہرین نے واضح کیا کہ وٹامن بی تھری کو سن اسکرین یا سورج سے بچاؤ کے دیگر طریقوں کا متبادل نہیں سمجھنا چاہیے، یہ ایک اضافی تحفظ فراہم کرتا ہے جو ڈی این اے کی مرمت اور سوزش کو کم کرتا ہے، خاص طور پر زیادہ خطرے والے لوگوں کے لیے۔