  • KHI: Clear 24.1°C
  • LHR: Clear 21.2°C
  • ISB: Clear 19.7°C
  • KHI: Clear 24.1°C
  • LHR: Clear 21.2°C
  • ISB: Clear 19.7°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

وٹامن بی تھری موذی مرض سے بچانے میں مددگار ثابت

ہیلتھ ڈیسک شائع October 13, 2025
—فائل فوٹو: انسٹاگرام
—فائل فوٹو: انسٹاگرام

ایک تازہ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ وٹامن بی تھری موذی مرض کینسر سے بچانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے، مذکورہ وٹامنز اسکن کینسر سے بچانے میں مدد دے سکتے ہیں۔

طبی ویب سائٹ کے مطابق حال ہی میں طبی جریدے میں شائع ہونے والی ایک تحقیق سے معلوم ہوا کہ یومیہ وٹامن بی تھری کے ڈوز لینے والے افراد میں اسکن کینسر ہونے کے امکانات نمایاں طور پر کم ہوجاتے ہیں۔

نئی تحقیق جو JAMA Dermatology میں شائع ہوئی، کے مطابق 33,000 سے زائد امریکی سابق فوجیوں کا جائزہ لیا گیا۔

جائزے سے پتا چلا کہ جن لوگوں نے نیکوٹینامائڈ (وٹامن بی 3 کا ایک جزو) لیا، ان میں غیر میلانوما جلد کے کینسر کے کیسز کم تھے۔

نتائج کے مطابق نیکوٹینامائڈ لینے والوں میں جلد کے کینسر (جیسے بیسل سیل کارسینوما اور اسکوامس سیل کارسینوما) کا خطرہ مجموعی طور پر 14 فیصد کم تھا۔

اسی طرح جن لوگوں نے جلد کے کینسر کی پہلی تشخیص کے بعد نیکوٹینامائڈ شروع کیا، ان میں دوبارہ کینسر ہونے کا خطرہ نصف سے بھی کم ہو گیا۔

نتائج سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں کو کئی بار کینسر ہوا، ان میں نیکوٹینامائڈ کا اثر کم تھا لیکن پھر بھی فائدہ مند تھا۔

اس سے قبل 2015 میں 386 افراد پر کی گئی ایک تحقیق نے بھی دکھایا تھا کہ نیکوٹینامائڈ لینے والوں میں نئے کینسر کے کیسز کم ہوئے۔

نئی تحقیق جو بڑے پیمانے پر حقیقی ڈیٹا پر مبنی ہے، اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ نیکوٹینامائڈ جلد کے کینسر سے تحفظ فراہم کر سکتا ہے۔

ماہرین کا کہنا تھا کہ نیکوٹینامائڈ ان لوگوں کے لیے مفید ہو سکتا ہے جو زیادہ خطرے میں ہیں اور پہلے کینسر کا شکار ہو چکے ہیں، بشرط کہ وہ وٹامن بی تھری کی خوراک دن میں دو بار باقاعدگی سے لیں۔

ساتھ ہی ماہرین نے تجویز دی کہ وٹامن بی تھری کے سپلیمینٹس کو سن اسکرین اور دیگر حفاظتی اقدامات کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔

ماہرین نے واضح کیا کہ وٹامن بی تھری کو سن اسکرین یا سورج سے بچاؤ کے دیگر طریقوں کا متبادل نہیں سمجھنا چاہیے، یہ ایک اضافی تحفظ فراہم کرتا ہے جو ڈی این اے کی مرمت اور سوزش کو کم کرتا ہے، خاص طور پر زیادہ خطرے والے لوگوں کے لیے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

نئے وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا کے انتخاب کیلئے 4 امیدوار میدان میں آگئے

2

پاک فورسز کا حملہ کرنے والی 20 افغان چوکیوں پر قبضہ، کئی طالبان اہلکاروں نے ہتھیار ڈال دیئے

3

200 سے زائد افغان طالبان اور خارجی ہلاک، 23 جوان شہید، 29 زخمی ہوئے، آئی ایس پی آر

4

افغانستان کی طرف سے بلااشتعال فائرنگ، پاک فوج کا بھرپور جواب، طالبان لاشیں، پوسٹیں چھوڑ کر فرار

5

اولمپک چیمپئن ارشد ندیم کے کوچ سلمان بٹ پر تاحیات پابندی عائد

6

بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟

7

کراچی: معصوم بچوں کے سامنے والد کو قتل کرنے والے ملزم ’مبینہ پولیس مقابلے‘ میں ہلاک

8

پاک-افغان جھڑپوں کی خوفناک رات

کارٹون

کارٹون : 13 اکتوبر 2025
کارٹون : 12 اکتوبر 2025