  • KHI: Clear 24.1°C
  • LHR: Clear 21.2°C
  • ISB: Clear 19.7°C
  • KHI: Clear 24.1°C
  • LHR: Clear 21.2°C
  • ISB: Clear 19.7°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

افغانستان اپنے معاملات کو ترجیح دے، پاکستان کو کسی بیرونی مشورے کی ضرورت نہیں، دفتر خارجہ

ویب ڈیسک شائع October 13, 2025 اپ ڈیٹ October 14, 2025 12:00am
— فوٹو: سوشل میڈیا
— فوٹو: سوشل میڈیا

دفتر خارجہ نے طالبان حکومت کے بیانات پر سخت ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کو اپنے داخلی معاملات پر کسی بیرونی مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم نے طالبان حکومت کے ترجمان کی جانب سے پاکستان کے داخلی معاملات سے متعلق حالیہ بیانات کا نوٹس لیا ہے۔

ترجمان کا کہنا تھا کہ ہم افغان ترجمان پر زور دیتے ہیں کہ وہ افغانستان سے متعلق معاملات کو ترجیح دیں اور اپنے دائرۂ اختیار سے باہر کے امور پر تبصرے سے گریز کریں۔

ترجمان نے کہا کہ دوسرے ممالک کے معاملات میں عدم مداخلت کے اصول پر عمل کرنا بین الاقوامی سفارتی روایات کے مطابق ضروری ہے، پاکستان کو اپنے داخلی معاملات پر کسی بیرونی مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔

ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے کہا گیا کہ ہم یہ بھی توقع رکھتے ہیں کہ طالبان حکومت دوحہ عمل کے دوران عالمی برادری سے کیے گئے اپنے وعدوں اور ذمہ داریوں کی پاسداری کرے۔

طالبان حکومت کو اپنی سرزمین کو دیگر ممالک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔

دفترخارجہ نے کہا کہ اس کے علاوہ حکومت کو بے بنیاد پروپیگنڈے میں ملوث ہونے کے بجائے ایک جامع اور حقیقی نمائندہ حکومت کے قیام پر توجہ دینی چاہیے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

نئے وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا کے انتخاب کیلئے 4 امیدوار میدان میں آگئے

2

پاک فورسز کا حملہ کرنے والی 20 افغان چوکیوں پر قبضہ، کئی طالبان اہلکاروں نے ہتھیار ڈال دیئے

3

200 سے زائد افغان طالبان اور خارجی ہلاک، 23 جوان شہید، 29 زخمی ہوئے، آئی ایس پی آر

4

افغانستان کی طرف سے بلااشتعال فائرنگ، پاک فوج کا بھرپور جواب، طالبان لاشیں، پوسٹیں چھوڑ کر فرار

5

اولمپک چیمپئن ارشد ندیم کے کوچ سلمان بٹ پر تاحیات پابندی عائد

6

بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟

7

کراچی: معصوم بچوں کے سامنے والد کو قتل کرنے والے ملزم ’مبینہ پولیس مقابلے‘ میں ہلاک

8

پاک-افغان جھڑپوں کی خوفناک رات

کارٹون

کارٹون : 13 اکتوبر 2025
کارٹون : 12 اکتوبر 2025