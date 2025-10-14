گوگل کا بھارت میں 15 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری اور بڑا اے آئی ہب بنانے کا اعلان
معروف ٹیکنالوجی کمپنی گوگل نے اگلے 5 سالوں کے دوران بھارت میں 15 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کردیا، اس دوران ملک کے جنوبی حصے میں ایک بڑا ڈیٹا سینٹر اور مصنوعی ذہانت (اے آئی) ہب بھی قائم کیا جائے گا۔
غیر ملکی خبررساں ادارے ’اے ایف پی‘ کے مطابق گوگل کلاؤڈ کے سی ای او تھامس کوریان نے نئی دہلی میں ایک تقریب کے دوران کہا کہ یہ امریکا کے باہر ہمارا سب سے بڑا اے آئی ہب ہوگا جس میں ہم سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔
انہوں نے اگلے 5 سالوں کے دوران 15 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری اور بھارت کی جنوبی ریاست آندھرا پردیش کے شہر وشاکھاپٹنم میں ’گیگا واٹ سطح کا اے آئی ہب‘ بنانے کا اعلان کیا۔
تھامس کوریان نے مزید کہا کہ گوگل کے منصوبے کے مطابق یہ مرکز مستقبل میں کئی گیگا واٹس تک وسعت اختیار کرے گا۔
بھارت میں اے آئی ٹولز کی مانگ میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ نہ صرف کاروبار بلکہ انفرادی طور پر بھی لوگ اس ٹیکنالوجی کو تیزی سے اپنا رہے ہیں جب کہ رواں سال کے اختتام تک انٹرنیٹ صارفین کی تعداد 90 کروڑ سے تجاوز کرنے کا امکان ہے۔
بھارت کے وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی اشونی ویشنو نے گوگل کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر ہمارے ‘انڈیا اے آئی ویژن’ کے اہداف کے حصول میں بہت مددگار ثابت ہوگا۔
آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو نے اس اعلان کو عوام کے لیے بڑی خوشخبری قرار دیا۔
ریاستی وزیر برائے ٹیکنالوجی نارا لوکیش نے اس معاہدے کو انقلابی سرمایہ کاری قرار دیا جو ایک سال کی طویل بات چیت اور مسلسل محنت کے بعد ممکن ہوئی۔
انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ’ایکس‘ پر لکھا کہ یہ ہماری ریاست کے ڈیجیٹل مستقبل، اختراع، اور عالمی حیثیت کے لیے ایک بہت بڑا قدم ہے اور یہ محض ایک آغاز ہے۔
یاد رہے کہ رواں ماہ کی ایک امریکی اسٹارٹ اپ ’اینتھروپک‘ نے اعلان کیا ہے کہ وہ اگلے سال بھارت میں اپنا دفتر کھولے گا، کمپنی کے چیف ایگزیکٹو ڈاریو اموڈی نے وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات بھی کی۔
نریندر مودی نے ’ایکس‘ پر ایک پوسٹ میں ڈاریو اموڈی سے کہا کہ بھارت کا متحرک ٹیکنالوجی ایکو سسٹم اور باصلاحیت نوجوان اے آئی میں جدت کے محرک ہیں اور وہ ترقی کے لیے اے آئی کو بروئے کار لانا چاہتے ہیں۔
امریکی اسٹارٹ اپ کا یہ اقدام ان کئی اعلانات میں سے ایک ہے جو حالیہ دنوں میں دیگر بڑے اے آئی اداروں نے بھارتی صارفین کو متوجہ کرنے کے لیے کیے ہیں۔
’اوپن اے آئی‘ نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ رواں سال کے آخر تک بھارت میں اپنا دفتر کھولے گا۔
کمپنی کے سربراہ سیم آلٹ مین نے بتایا کہ بھارت میں ’چیٹ جی بی ٹی‘ کے استعمال میں گزشتہ سال کے دوران 4 گنا اضافہ ہوا ہے۔