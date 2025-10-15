  • KHI: Clear 27.9°C
  • LHR: Clear 26.1°C
  • ISB: Clear 20.9°C
  • KHI: Clear 27.9°C
  • LHR: Clear 26.1°C
  • ISB: Clear 20.9°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

مسابقتی کمیشن کا غیرمعیاری وائٹننگ کریمز فروخت کرنے والی کمپنیوں کیخلاف کارروائی کا آغاز

طاہر شیرانی شائع October 15, 2025 اپ ڈیٹ October 15, 2025 06:44pm
—فائل فوٹو: شٹر اسٹاک
—فائل فوٹو: شٹر اسٹاک

مسابقتی کمیشن آف پاکستان نے غیر معیاری رنگ گورا کرنے والی کریمز (جن میں مرکری کا استعمال منظور شدہ حد سے زیادہ کیا جاتا ہے) کی مارکیٹنگ اور فروخت کرنے والی کمپنیوں کے خلاف ملک گیر کارروائی کا آغاز کیا ہے۔

مسابقتی کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق کمپٹیشن کمیشن کے آفس آف فیئر ٹریڈ اور مارکیٹ انٹیلی جنس یونٹ کی ابتدائی ریسرچ میں مشاہدہ ہوا ہے کہ مارکیٹ اور آن لائن فروخت ہونے والی کئی مشہور برانڈز کی کریموں میں خطرناک حد تک مرکری کا استعمال کیا جاتا ہے۔

اعلامیے میں کہا گیا کہ ان مصنوعات کی مارکیٹنگ میں ان کو محفوظ اور مؤثر بتایا جاتا ہے جبکہ پراڈکٹ کی اجزا کی فہرست میں مرکری شامل ہونے کا ذکر نہیں کیا جاتا۔

یاد رہے کہ مرکری ایک زہریلا کیمیکل ہے، جس کا استمال اعصابی امراض، جلدی بیماریوں اور گردوں کے نقصان کا باعث بن سکتا ہے، دنیا کے بیشتر ممالک میں مرکری کا کاسمیٹکس میں استعمال مکمل طور پر ممنوع ہے۔

مشاہدے میں آیا ہے کہ پاکستان میں متعدد وائٹننگ کریمز ’فئیرنس‘، ’گلو‘ اور ’لائٹننگ‘ جیسے دعووں کے تحت فروخت ہونے والی کریموں میں مرکری کا ممنوعہ مقدار میں استعمال کیا جا رہا ہے۔

اعلامیہ کے مطابق کمپٹیشن ایکٹ 2010 کی دفعہ 10 کے تحت غلط یا گمراہ کن اشتہارات اور مارکیٹنگ ممنوع ہے جب کہ گمراہ کن مارکیٹنگ اور دعوی پر 7 کروڑ 50 لاکھ روپے یا کمپنی کے سالانہ ٹرن اوور کا 10 فیصد تک جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے۔

کمیشن نے ایسی کمپنیوں کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے جو ان مضر صحت مصنوعات کی فروخت یا تشہیر میں ملوث ہیں۔

کمپٹیشن کمیشن نے خبردار کیا ہے کہ اس طرح کی سرگرمیاں نہ صرف صارفین کی صحت کے لیے خطرہ ہیں بلکہ قانون کی پاسداری کرنے والے کاروباری اداروں کے ساتھ ناانصافی کا سبب بھی ہیں۔

کمیشن نے صارفین سے اپیل کی ہے کہ وہ ایسی کوئی بھی کریم استعمال نہ کریں جس میں مرکری موجود ہونے کا شبہ ہو۔

علاوہ ازیں، عوام سے یہ بھی اپیل کی گئی ہے کہ وہ گمراہ کن اشتہارات یا غیر محفوظ مصنوعات کی اطلاع کمیشن کے آن لائن شکایت پورٹل کے ذریعے دیں اور دستیاب شواہد جمع کروائیں۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

پاکستان میں رواں سال دہائیوں کی شدید سردی پڑنے کا امکان، ماہرین نے خبردار کردیا

2

’رات کے وقت بیوی سانپ بن جاتی ہے، کئی بار ڈسنے کی کوشش کرچکی‘

3

’جنریشن زی‘ کی بغاوت سے ایک اور حکومت کا خاتمہ، مڈغاسکر کے صدر ملک چھوڑ کر فرار

4

بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟

5

پشاور ہائیکورٹ: گورنر خیبرپختونخوا کو کل شام 4 بجے تک نومنتخب وزیراعلیٰ سے حلف لینے کا حکم

6

پولیس نے سعد رضوی اور انس رضوی کا سراغ لگالیا

7

زیر سمندر کیبل کی مرمت، انٹرنیٹ سروس آج 18 گھنٹے تک سست رہے گی

8

ملالہ یوسف زئی کا یونیورسٹی میں دوران تعلیم متعدد بار نشہ کرنے کا اعتراف

کارٹون

کارٹون : 15 اکتوبر 2025
کارٹون : 14 اکتوبر 2025