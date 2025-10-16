  • KHI: Sunny 35.6°C
  • LHR: Clear 32°C
  • ISB: Clear 27.6°C
  • KHI: Sunny 35.6°C
  • LHR: Clear 32°C
  • ISB: Clear 27.6°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

بنگلہ دیش: استغاثہ کا حسینہ واجد کو انسانیت کیخلاف جرائم پر سزائے موت دینے کا مطالبہ

ویب ڈیسک شائع October 16, 2025 اپ ڈیٹ October 16, 2025 03:05pm
حسینہ واجد کو 2 سابق اعلیٰ حکومتی عہدیداروں کے ساتھ غیر حاضری میں مقدمے کا سامنا ہے۔ —فائل فوٹو: انادولو
حسینہ واجد کو 2 سابق اعلیٰ حکومتی عہدیداروں کے ساتھ غیر حاضری میں مقدمے کا سامنا ہے۔ —فائل فوٹو: انادولو

بنگلہ دیش میں استغاثہ کے وکلا نے عدالت سے مطالبہ کیا ہے کہ مفرور سابق وزیرِ اعظم شیخ حسینہ کو انسانیت کے خلاف جرائم کے مقدمے میں سزائے موت دی جائے۔

ٹی آر ٹی ورلڈ کی رپورٹ کے مطابق جمعرات کو عدالت کے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے چیف پراسیکیوٹر تاج الاسلام نے کہا کہ ’ہم ان کے لیے سب سے بڑی سزا کا مطالبہ کرتے ہیں‘۔

انہوں نے مزید کہا کہ ایک قتل کے بدلے ایک سزائے موت قانون ہے، ایک ہزار 400 افراد کے قتل کے لیے ملزمہ کو اتنی ہی بار سزائے موت دی جانی چاہیے، لیکن چوں کہ یہ انسانی طور پر ممکن نہیں، اس لیے ہم کم از کم ایک سزائے موت کا مطالبہ کرتے ہیں۔

شیخ حسینہ نے عدالت کے ان احکامات کو نظر انداز کر دیا ہے، جن میں انہیں بھارت سے واپس آ کر مقدمے کا سامنا کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔

وہ گزشتہ سال بھارت فرار ہو گئی تھیں تاکہ ان الزامات کا سامنا نہ کرسکیں، جن کے مطابق انہوں نے طلبہ کی قیادت میں ہونے والی بغاوت کو کچلنے کے لیے خونریز کارروائی کا حکم دیا تھا۔

اقوامِ متحدہ کے مطابق جولائی اور اگست 2024 کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں تقریباً ایک ہزار 400 افراد ہلاک ہوئے تھے۔

استغاثہ کا الزام ہے کہ 78 سالہ حسینہ ان تمام جرائم کا مرکز تھیں جو جولائی تا اگست کی بغاوت کے دوران کیے گئے تھے۔

انہیں 2 سابق اعلیٰ حکومتی عہدیداروں کے ساتھ غیر حاضری میں مقدمے کا سامنا ہے۔

ان کے سابق وزیرِ داخلہ اسد الزمان خان کمال بھی مفرور ہیں، جب کہ سابق پولیس سربراہ چوہدری عبداللہ المامون حراست میں ہیں اور وہ اپنے جرم کا اعتراف کر چکے ہیں۔

استغاثہ نے جمعرات کو کہا کہ اسد الزمان خان کمال کو بھی سزائے موت دی جانی چاہیے۔

یہ مقدمہ یکم جون کو شروع ہوا تھا، اب تک کئی ماہ کی گواہی سن چکا ہے، جس میں حسینہ واجد پر اجتماعی قتل کے احکام دینے یا انہیں روکنے میں ناکامی کے الزامات لگائے گئے ہیں۔

تاج الاسلام نے کہا کہ ’حسینہ کا مقصد اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے اقتدار سے چمٹے رہنا تھا‘۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

پاکستان میں رواں سال دہائیوں کی شدید سردی پڑنے کا امکان، ماہرین نے خبردار کردیا

2

’رات کے وقت بیوی سانپ بن جاتی ہے، کئی بار ڈسنے کی کوشش کرچکی‘

3

’جنریشن زی‘ کی بغاوت سے ایک اور حکومت کا خاتمہ، مڈغاسکر کے صدر ملک چھوڑ کر فرار

4

بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟

5

پولیس نے سعد رضوی اور انس رضوی کا سراغ لگالیا

6

ملالہ یوسف زئی کا یونیورسٹی میں دوران تعلیم متعدد بار نشہ کرنے کا اعتراف

7

پشاور ہائیکورٹ: گورنر خیبرپختونخوا کو کل شام 4 بجے تک نومنتخب وزیراعلیٰ سے حلف لینے کا حکم

8

زیر سمندر کیبل کی مرمت، انٹرنیٹ سروس آج 18 گھنٹے تک سست رہے گی

کارٹون

کارٹون : 16 اکتوبر 2025
کارٹون : 15 اکتوبر 2025