وفاقی کابینہ کا وزیراعظم کو غزہ امن معاہدے میں کلیدی کردار ادا کرنے پر شاندار خراج تحسین

طاہر شیرانی شائع October 16, 2025
— فوٹو: پی آئی ڈی
— فوٹو: پی آئی ڈی

وفاقی کابینہ نے وزیراعظم محمد شہباز شریف کو غزہ امن معاہدے میں ان کے انتہائی اہم کردار پر شاندار خراج تحسین کیا۔

وزیراعظم ہاؤس سے جاری اعلامیے کے مطابق شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج وزیراعظم ہاؤس اسلام آباد میں منعقد ہوا، وفاقی کابینہ کے اراکین نے شرم الشیخ، مصر میں منعقد ہوئے غزہ امن سربراہی اجلاس میں کی گئی وزیراعظم محمد شہباز شریف کی تقریر کی زبردست پذیرائی کی۔

وفاقی کابینہ نے وزیراعظم محمد شہباز شریف کو غزہ امن معاہدے میں ان کے انتہائی اہم کردار پر اس شاندار خراج تحسین پیش کیا اور کابینہ کے اراکین نے ڈیسک بجا کر وزیراعظم کو داد دی۔

وفاقی کابینہ کے اراکین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ شرم الشیخ میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے پناہ عزت دی اور پاکستان نے غزہ امن معاہدے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا۔

انہوں نے کہا کہ معرکہ حق کے بعد دنیا نے پاکستان کو انتہائی اہم ملک کے طور پر دیکھنا شروع کیا ہے، ان کا کہنا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر کریں کم ہے کہ اس نے دنیا بھر میں پاکستان کو عزت و تکریم سے نوازا۔

وفاقی کابینہ نے اجلاس میں کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی (سی سی ایل سی) کے 23 ستمبر 2025 کے اجلاس میں کیے گئے فیصلوں کی توثیق کر دی۔

اعلامیے کے مطابق کابینہ نے ٹریڈ آرگنائزیشن رولز، 2013 کے شیڈول (ای) میں ترامیم کی توثیق کر دی گئی، ان ترامیم کے تحت پاکستان بھر میں خواتین کے چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے لائسنس گرانٹ فیس اور لائسنس کی تجدید کی فیس میں کوئی اضافہ نہیں کیا جائے گا۔

علاوہ ازیں، انٹر بورڈ کوارڈینیشن کمیشن ایکٹ 2023 میں ترامیم کی توثیق بھی کر دی گئی، ان ترامیم کے تحت پاکستان بھر کے تعلیمی بورڈز میں خواتین اراکین کی 33 فیصد نمائندگی یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔

مزید برآں جموں وکشمیر (ایڈمنسٹریشن آف پراپرٹی) آرڈینینس 1961 میں ترامیم ، کراچی پورٹ ٹرسٹ ایکٹ 1986, گوادر پورٹ اتھارٹی آرڈیننس 2002 اور پورٹ قاسم ایکٹ 1973 کو ایس او ایز ایکٹ 2023 سے مطابقت میں لانے کے حوالے ترامیم کی بھی توثیق کر دی گئی ۔

اجلاس میں وفاقی کابینہ نے کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی (سی سی ایل سی) کے 8 اکتوبر 2025 کے اجلاس میں کیے گئے فیصلوں کی توثیق کر دی، پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی (مینجمنٹ اینڈ یوٹیلائزیشن آف ڈیجیٹل نیشن فنڈ) رولز ، 2025 کی توثیق کر دی گئی، اسی طرح ادارہ شماریات پاکستان کی گورننگ کونسل میں ترامیم کی توثیق کی گئی۔

وفاقی کابینہ نے کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی کے 10 اکتوبر 2025 کے اجلاس میں کیے گئے فیصلوں کی بھی توثیق کی، جبکہ آرمڈ فورسز نرسنگ سروسز رولز 1969 میں ترامیم کی توثیق کر دی گئی۔

علاوہ ازیں سول ان مینڈ (Civil unmanned) ایئر کرافٹ رولز 2025 کی توثیق کر دی گئی، مزید برآں پاسپورٹ امینڈمینٹ رولز 2021 میں ترامیم کی توثیق کی گئی۔

