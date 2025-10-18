مذہب اسلام کی خاطر شوبز چھوڑنے والی زائرہ نسیم نے نکاح کرلیا
مذہب اسلام کی خاطر شوبز چھوڑنے والی بولی وڈ کی مقبول اداکارہ زائرہ وسیم نے خاموشی سے نکاح کرکے سب کو حیران کردیا۔
زائرہ وسیم نے مذہب اسلام کی خاطر جولائی 2019 سے بولی وڈ چھوڑنے کا اعلان کیا تھا، انہوں نے 2016 میں عامر خان کی کامیاب ترین فلم ’دنگل‘ سے انڈسٹری میں قدم رکھا تھا۔
کم عمری میں محض ایک ہی فلم سے شہرت کی بلندیوں پر پہنچنے والی زائرہ وسیم نے جب جولائی 2019 میں سوشل میڈیا پوسٹس کے ذریعے مذہب کی خاطر شوبز چھوڑنے کا اعلان کیا تھا تو کئی شخصیات حیران رہ گئی تھیں۔
شوبز چھوڑے جانے کے دو سال دو ماہ بعد 5 اکتوبر 2021 کو زائرہ وسیم نے انسٹاگرام پر برقع اور مکمل اسلامی لباس کے ساتھ اپنی پہلی تصویر شیئر کی تو چند ہی گھنٹوں میں ہزاروں افراد نے ان کی تصویر کو لائیک کیا تھا، تصویر میں ان کا چہرہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔
شوبز سے دوری اختیار کرنے کے بعد زائرہ وسیم نے انسٹاگرام پر اپنی تصاویر اور ویڈیوز بھی پوسٹ کرنا کم کردی تھیں۔
زائرہ وسیم نے مذہب اسلام کی خاطر شوبز چھوڑنے کے بعد انسٹاگرام پر صرف اقوال اور دوسروں کی تصاویر شیئر کرنا شروع کیں۔
سابق اداکارہ نے 17 اکتوبر کو انسٹاگرام پر اپنے نکاح کی تصاویر شیئر کرکے نئی زندگی شروع کرنے کی تصدیق کی۔
زائرہ وسیم کی جانب سے شیئر کردہ تصاویر میں بھی ان کا چہرہ دکھائی نہیں دیتا، ایک تصویر میں انہیں نکاح نامے پر دستخط کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔
ایک اور تصویر میں زائرہ وسیم اور ان کے شوہر کو ایک ساتھ دیکھا گیا لیکن تصویر میں دونوں کا چہرہ دکھائی نہیں دیتا۔
سابق اداکارہ کی جانب سے نکاح کرکے نئی زندگی شروع کرنے کی تصدیق کے بعد سوشل میڈیا صارفین نے تبصرے کرتے ہوئے انہیں مبارک باد پیش کی اور ساتھ ہی ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔
بعض مداحوں اور سوشل میڈیا صارفین نے انہیں شوبز میں واپس آنے کی اپیل بھی کی۔