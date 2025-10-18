  • KHI: Sunny 36.3°C
  • LHR: Sunny 32.3°C
  • ISB: Partly Cloudy 28.5°C
  • KHI: Sunny 36.3°C
  • LHR: Sunny 32.3°C
  • ISB: Partly Cloudy 28.5°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

مذہب اسلام کی خاطر شوبز چھوڑنے والی زائرہ نسیم نے نکاح کرلیا

شائع October 18, 2025 اپ ڈیٹ October 18, 2025 01:48pm

مذہب اسلام کی خاطر شوبز چھوڑنے والی بولی وڈ کی مقبول اداکارہ زائرہ وسیم نے خاموشی سے نکاح کرکے سب کو حیران کردیا۔

زائرہ وسیم نے مذہب اسلام کی خاطر جولائی 2019 سے بولی وڈ چھوڑنے کا اعلان کیا تھا، انہوں نے 2016 میں عامر خان کی کامیاب ترین فلم ’دنگل‘ سے انڈسٹری میں قدم رکھا تھا۔

کم عمری میں محض ایک ہی فلم سے شہرت کی بلندیوں پر پہنچنے والی زائرہ وسیم نے جب جولائی 2019 میں سوشل میڈیا پوسٹس کے ذریعے مذہب کی خاطر شوبز چھوڑنے کا اعلان کیا تھا تو کئی شخصیات حیران رہ گئی تھیں۔

شوبز چھوڑے جانے کے دو سال دو ماہ بعد 5 اکتوبر 2021 کو زائرہ وسیم نے انسٹاگرام پر برقع اور مکمل اسلامی لباس کے ساتھ اپنی پہلی تصویر شیئر کی تو چند ہی گھنٹوں میں ہزاروں افراد نے ان کی تصویر کو لائیک کیا تھا، تصویر میں ان کا چہرہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔

شوبز سے دوری اختیار کرنے کے بعد زائرہ وسیم نے انسٹاگرام پر اپنی تصاویر اور ویڈیوز بھی پوسٹ کرنا کم کردی تھیں۔

زائرہ وسیم نے مذہب اسلام کی خاطر شوبز چھوڑنے کے بعد انسٹاگرام پر صرف اقوال اور دوسروں کی تصاویر شیئر کرنا شروع کیں۔

سابق اداکارہ نے 17 اکتوبر کو انسٹاگرام پر اپنے نکاح کی تصاویر شیئر کرکے نئی زندگی شروع کرنے کی تصدیق کی۔

زائرہ وسیم کی جانب سے شیئر کردہ تصاویر میں بھی ان کا چہرہ دکھائی نہیں دیتا، ایک تصویر میں انہیں نکاح نامے پر دستخط کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔

ایک اور تصویر میں زائرہ وسیم اور ان کے شوہر کو ایک ساتھ دیکھا گیا لیکن تصویر میں دونوں کا چہرہ دکھائی نہیں دیتا۔

سابق اداکارہ کی جانب سے نکاح کرکے نئی زندگی شروع کرنے کی تصدیق کے بعد سوشل میڈیا صارفین نے تبصرے کرتے ہوئے انہیں مبارک باد پیش کی اور ساتھ ہی ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔

بعض مداحوں اور سوشل میڈیا صارفین نے انہیں شوبز میں واپس آنے کی اپیل بھی کی۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

سعودی ولی عہد نے مسجد الحرام کے قریب نیا ترقیاتی منصوبہ شروع کر دیا

2

جنسی حملے کی لائیو ویڈیو نشر کرنے پر15 سالہ لڑکا گرفتار

3

پاکستان کی قندھار اور کابل میں افغان طالبان اور خوارج کے ٹھکانوں پر بمباری

4

پاکستان اور افغانستان کی طرف سے مکمل و دیرپا جنگ بندی کی حمایت کرتے ہیں، چین

5

پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان آج دوحہ میں مذاکرات ہوں گے، سفارتی ذرائع کا دعویٰ

6

افغانستان: کابل میں 2 دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں

7

توانائی سے متعلق ترجیح اپنے شہریوں کے مفادات کا تحفظ ہے، بھارت کا ٹرمپ کے بیان پر ردعمل

8

مودی نے روس سے تیل کی خریداری روکنے کا یقین دلادیا، چین سے بھی یہی کروائیں گے، امریکی صدر

کارٹون

کارٹون : 18 اکتوبر 2025
کارٹون : 16 اکتوبر 2025