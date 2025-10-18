  • KHI: Clear 33.3°C
اسلام آباد: این سی سی آئی اے کا افسر عمارت کی پارکنگ سے اغوا، مقدمہ درج

شکیل قرار شائع October 18, 2025 اپ ڈیٹ October 18, 2025 03:38pm
— فائل فوٹو: ڈان نیوز
— فائل فوٹو: ڈان نیوز

اسلام آباد میں اغوا کی بڑی واردات کے دوران نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی (این سی سی آئی اے) کے افسر محمد عثمان کو اغوا کرلیا گیا۔

ڈپٹی ڈائریکٹر سائبر کرائم کو زارا ہائٹس کی پارکنگ بیسمنٹ سے اغوا کیا گیا، 4 مسلح افراد نے گاڑی روکی، اور افسر کو زبردستی ساتھ لے گئے، سی سی ٹی وی میں سفید کرولا اور اغوا کی مکمل فوٹیج سامنے آ گئی۔

اسلام آباد میں اہم ادارے کے اعلیٰ افسر بھی اب غیر محفوظ ہوگئے ہیں، جب کہ پولیس اغوا کی واردات کو روکنے میں ناکام رہی ہے۔

این سی سی آئی اے افسر کی اہلیہ روزینہ عثمان کی درخواست پر تھانہ شمس کالونی میں اغوا کا مقدمہ درج کرلیا گیا ہے، یہ واقعہ 14 اکتوبر کو شام 7 سے 8 بجے کے درمیان پیش آیا تھا۔

مدعیہ نے مؤقف اختیار کیا کہ ’میرے شوہر حساس نوعیت کے پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے، ان کو نا معلوم ملزمان اغوا کرکے لے گئے ہیں، اور اب تک ان کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے، لہٰذا نا معلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرکے میرے شوہر کو بازیاب کروایا جائے۔

