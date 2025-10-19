  • KHI: Sunny 33.8°C
سپارکو نے پاکستان کا پہلا ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ ’ایچ-ایس ون‘ خلا میں روانہ کر دیا

ویب ڈیسک شائع October 19, 2025 اپ ڈیٹ October 19, 2025 10:30am
سال دو ہزار پچیس میں خلا میں بھیجا جانے والا یہ پاکستان کا تیسرا سیٹلائٹ ہے۔ —فوٹو: اسکرین شاٹ/ڈان نیوز
سال دو ہزار پچیس میں خلا میں بھیجا جانے والا یہ پاکستان کا تیسرا سیٹلائٹ ہے۔ —فوٹو: اسکرین شاٹ/ڈان نیوز
اس سے قبل بھیجی گئی دونوں سیٹلائٹس اس وقت مکمل طور پر فعال ہیں۔ —فوٹو: اسکرین شاٹ/ڈان نیوز
اس سے قبل بھیجی گئی دونوں سیٹلائٹس اس وقت مکمل طور پر فعال ہیں۔ —فوٹو: اسکرین شاٹ/ڈان نیوز

پاکستان کا خلائی پروگرام جدید ٹیکنالوجی اور ایپلی کیشنز کے نئے دور میں داخل ہوگیا، چین کے خلائی اسٹیشن سے سپارکو نے پاکستان کا پہلا ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ ’ایچ-ایس ون‘ خلا میں روانہ کر دیا ہے۔

ڈان نیوز کے مطابق سیٹلائٹ کو چین سے خلا میں روانہ کر دیا گیا ہے، ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ سیلابوں، لینڈ سلائیڈز اور دیگر قدرتی آفات کی پیشگوئی میں مدد دے گا، یہ سیٹلائٹ ماحولیاتی تبدیلیوں اور ارضیاتی خطرات کی بروقت نگرانی میں معاون ثابت ہوگا۔

ایچ ایس ون انفرااسٹرکچر میپنگ اور شہری منصوبہ بندی کے لیے نئی راہیں کھولے گا۔

سیٹلائٹ کے خلا میں روانگی کے مشن کی تکمیل پر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے گئے۔

پاکستان کا یہ مشن قومی خلائی پالیسی اور وژن 2047 کا اہم سنگِ میل ہے، سال 2025 میں خلا میں بھیجا جانے والا یہ پاکستان کا تیسرا سیٹلائٹ ہے۔

پاکستانی سائنس دانوں اور انجینئرز کی موجودگی میں لانچ کی تیاریاں مکمل کی گئیں، ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ سیلابوں، لینڈ سلائیڈز اور دیگر قدرتی آفات کی پیشگوئی میں مدد گار اور معاون ثابت ہوگا۔

سال دو ہزار پچیس میں خلا میں بھیجا جانے والا یہ پاکستان کا تیسرا سیٹلائٹ ہے، اس سے قبل ’ای او ون‘ جنوری 2025 اور ’کے ایس ون‘ جولائی 2025 میں کامیابی سے خلا میں بھیجے جا چکے ہیں۔

دونوں سیٹلائٹس اس وقت مکمل طور پر فعال ہیں، پاکستان کا خلائی پروگرام جدید ٹیکنالوجی اور ایپلی کیشنز کے نئے دور میں داخل ہو رہا ہے۔

