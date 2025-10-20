  • KHI: Sunny 34.2°C
  • LHR: Sunny 30.1°C
  • ISB: Sunny 26.8°C
  • KHI: Sunny 34.2°C
  • LHR: Sunny 30.1°C
  • ISB: Sunny 26.8°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

جنگ بندی: چمن سیکٹر میں امن برقرار، تجارت تاحال معطل، مال بردار ٹرک پھنس گئے

سلیم شاہد شائع October 20, 2025 اپ ڈیٹ October 20, 2025 10:22am
چمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے مزید معاشی نقصان سے بچنے کیلئے سرحد کھولنے کا مطالبہ کیا ہے۔ —فوٹو: ڈان
چمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے مزید معاشی نقصان سے بچنے کیلئے سرحد کھولنے کا مطالبہ کیا ہے۔ —فوٹو: ڈان

پاکستان اور افغان طالبان فورسز کے درمیان جنگ بندی میں توسیع کے بعد پاک۔افغان سرحد کے دونوں اطراف صورتحال پُرامن رہی، اور چمن سیکٹر کے کسی علاقے سے کسی ناخوشگوار واقعے کی اطلاع نہیں ملی، جہاں گزشتہ ہفتے منگل کی صبح کے اوائل میں شدید جھڑپیں ہوئی تھیں۔

ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 6 دن سے چمن اور دیگر داخلی راستوں پر سرحدی گزرگاہیں بند ہیں، پاکستان نے ریڈ زون کے علاقے میں سرحد کو جزوی طور پر کھولا تاکہ غیر رجسٹرڈ افغان پناہ گزینوں کی وطن واپسی میں سہولت فراہم کی جا سکے۔

ایک سینئر سرکاری اہلکار کے مطابق ’سخت سیکیورٹی انتظامات کے تحت گزشتہ 3 دن میں سیکڑوں افغان پناہ گزین خاندان، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں، اپنے سامان کے ساتھ افغانستان واپس چلے گئے۔

انہوں نے بتایا کہ سرحد 3 دن کے لیے کھولی گئی تھی، جب کہ باقی 3 دن چمن سیکٹر کے 4 مقامات پر شدید لڑائی کے باعث بند رہی۔

جنگ بندی کے بعد کسی بھی جانب سے فائرنگ یا حملے کی اطلاع نہیں ملی۔

اہلکار نے کہا کہ ’فورسز بھاری ہتھیاروں سے لیس حالتِ الرٹ میں ہیں، تاکہ کسی بھی صورتحال میں فوری ردِعمل دیا جا سکے، پاک۔افغان سرحد پر باب دوستی پاکستانی جانب سے محفوظ ہے، تاہم افغان طالبان نے اپنی طرف کے دروازے کو نقصان پہنچایا ہے۔

فرنٹیئر کور (شمال) بلوچستان کے انسپکٹر جنرل نے حال ہی میں چمن سرحد کا دورہ کیا تھا، جہاں انہیں سینئر فرنٹیئر کور کمانڈرز نے مسلح جھڑپوں کے بعد کی صورتحال پر بریفنگ دی تھی، انہوں نے پاکستانی سرحدی چوکیوں اور باب دوستی کا بھی معائنہ کیا تھا۔

تاہم سرحد گزشتہ 6 دنوں سے مکمل طور پر بند ہے اور افغان ٹرانزٹ ٹریڈ، درآمدات، برآمدات اور سرحد پار کاروبار سمیت تمام سرگرمیاں معطل ہیں۔

سیکڑوں مال بردار ٹرک اور ٹریلرز، جو افغان ٹرانزٹ سامان، تازہ پھل، سبزیاں اور دیگر اشیا لے کر جا رہے تھے، سرحد کے دونوں جانب پھنسے ہوئے ہیں۔

اہلکاروں کے مطابق ’تقریباً 140 ٹرک انگور اور انار سے لدے ہوئے افغانستان کی وش منڈی کے علاقے میں کھڑے ہیں تاکہ انہیں کوئٹہ اور پاکستان کے دیگر شہروں تک پہنچایا جا سکے۔

اسی طرح 500 سے زائد مال بردار ٹرک، جن میں افغان ٹرانزٹ اور درآمد-برآمد کا سامان لدا ہوا ہے، چمن میں پاکستانی جانب سے سرحد بند ہونے کے بعد سے پھنسے ہوئے ہیں۔

سرحد پار تجارت سے وابستہ کاروباری برادری نے بھاری مالی نقصانات کی اطلاع دی ہے، کیوں کہ طویل بندش کے باعث پھل اور سبزیاں خراب ہو رہی ہیں۔

تاجروں کی تنظیموں، بشمول چمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مزید معاشی نقصان سے بچنے کے لیے حکام سے سرحد فوری طور پر کھولنے کا مطالبہ کیا ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

سونے کی قیمت میں یکدم بڑی کمی، فی تولہ سونا کتنے کا ہوگیا؟

2

شہزادہ اینڈریو نے میرے ساتھ جنسی عمل کو اپنا ’پیدائشی حق‘ سمجھا، ورجینیا رابرٹس کا انکشاف

3

دوحہ: وزیر دفاع خواجہ آصف کی قیادت میں افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کا پہلا دور مکمل

4

ٹرمپ-پیوٹن ملاقات کا مقام کس نے طے کیا؟ ’تمہاری ماں نے‘، صحافی کے سوال پر امریکی حکام کا جواب

5

جوہری ماحول میں جنگ کی کوئی گنجائش نہیں، آرمی چیف کا بھارت کو انتباہ

6

ابھرتی ہوئی ماڈل و ٹک ٹاکر رومیسا سعید انتقال کر گئیں

7

مارگریٹ تھیچر کے تین مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، کتاب میں دعویٰ

8

بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟

کارٹون

کارٹون : 20 اکتوبر 2025
کارٹون : 19 اکتوبر 2025