عظیم دیوارِ چین پر پہلا پاک چین مشترکہ فیشن شو، ثقافتی ہم آہنگی کا شاندار مظاہرہ
بیجنگ میں پاکستانی سفارتخانے اور چائنا انٹرنیشنل کلچرل کمیونیکیشن سینٹر کے اشتراک سے عظیم دیوارِ چین کے تاریخی مقام بادالنگ پر پاکستان اور چین کا پہلا مشترکہ فیشن شو منعقد ہوا، جس میں دونوں ممالک کے ڈیزائنرز نے ثقافتی امتزاج اور تخلیقی ہم آہنگی کا شاندار مظاہرہ پیش کیا۔
گزشتہ روز بیجنگ میں پاکستانی سفارتخانے اور چائنا انٹرنیشنل کلچرل کمیونیکیشن سینٹر کے اشتراک سے پاکستان اور چین کا پہلا مشترکہ فیشن شو عظیم دیوارِ چین کے تاریخی مقام بادالنگ پر منعقد ہوا۔
تقریب میں پاکستانی ڈیزائنرز ماہین خان، معظّم عباسی، عائشہ طارق، رضوان اللہ اور زین ہاشمی نے اپنے خصوصی کلیکشن پیش کیے جو پاکستانی اور چینی فیشن کے حسین امتزاج کی عکاسی کرتے تھے۔
ماڈلز نے ریمپ پر پھولوں کے ڈیزائن اور اجرک کے روایتی نقش و نگار سے مزین ملبوسات میں واک کی۔
چین میں مقیم پاکستانی ڈیزائنر عقیل چوہدری نے اپنے زیورات کا کلیکشن بھی پیش کیا، جب کہ معروف چینی ڈیزائنر لیانگ سُو یون کے تخلیقی ملبوسات نے تقریب میں رنگ بھر دیے۔
تقریب میں چین کے اعلیٰ سرکاری حکام، میڈیا نمائندگان، کاروباری شخصیات اور سفارتی حلقوں کے اراکین نے شرکت کی۔
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چین میں پاکستان کے سفیر خلیل ہاشمی نے کہا کہ عظیم بادالنگ دیوارِ چین فیشن شو کے لیے ایک بہترین مقام ہے جو شاہراہِ ریشم کے تاریخی تعلق کو جدید طرز میں منانے کی علامت ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ موقع اس لیے بھی خاص ہے کیونکہ رواں سال پاکستان کے صدر ایوب خان کے دیوارِ چین کے بادالنگ حصے کے تاریخی دورے کی 60ویں سالگرہ ہے، جو کسی بھی پاکستانی رہنما کا پہلا دورہ تھا۔
سفیر خلیل ہاشمی نے کہا کہ یہ فیشن شو تخلیقی امتزاج، تجارتی وژن اور پاکستانی فیشن کی طاقت کا مظہر ہے، جو دونوں ممالک کے درمیان تخلیقی اور تجارتی تعلقات کے نئے پل قائم کر رہا ہے۔
چائنا انٹرنیشنل کلچرل کمیونیکیشن سینٹر کے چیئرمین لونگ یوشیانگ نے کہا کہ یہ فیشن شو چین اور پاکستان کے درمیان ثقافتی تبادلے کا ایک شاندار مظہر ہے اور دونوں ممالک کی ہمہ موسمی اسٹریٹیجک شراکت داری کو عوامی سطح پر مزید مضبوط بنانے کی عملی مثال ہے۔
انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کی گہری تہذیبی وراثت اور خوبصورت زندگی کے مشترکہ خواب فیشن کے ذریعے نئی صورت اختیار کر رہے ہیں۔
لونگ یوشیانگ نے امید ظاہر کی کہ دونوں ممالک کے ڈیزائنرز روایتی جمالیات کی جدید تعبیرات کو فروغ دے کر فیشن کے میدان میں نئی توانائی اور جدت پیدا کریں گے۔