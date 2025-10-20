  • KHI: Sunny 36.6°C
  • LHR: Sunny 32.6°C
  • ISB: Sunny 28.1°C
  • KHI: Sunny 36.6°C
  • LHR: Sunny 32.6°C
  • ISB: Sunny 28.1°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

عظیم دیوارِ چین پر پہلا پاک چین مشترکہ فیشن شو، ثقافتی ہم آہنگی کا شاندار مظاہرہ

انٹرٹینمنٹ ڈیسکشائع 20 اکتوبر 2025 01:59pm
—فائل فوٹو
—فائل فوٹو

بیجنگ میں پاکستانی سفارتخانے اور چائنا انٹرنیشنل کلچرل کمیونیکیشن سینٹر کے اشتراک سے عظیم دیوارِ چین کے تاریخی مقام بادالنگ پر پاکستان اور چین کا پہلا مشترکہ فیشن شو منعقد ہوا، جس میں دونوں ممالک کے ڈیزائنرز نے ثقافتی امتزاج اور تخلیقی ہم آہنگی کا شاندار مظاہرہ پیش کیا۔

گزشتہ روز بیجنگ میں پاکستانی سفارتخانے اور چائنا انٹرنیشنل کلچرل کمیونیکیشن سینٹر کے اشتراک سے پاکستان اور چین کا پہلا مشترکہ فیشن شو عظیم دیوارِ چین کے تاریخی مقام بادالنگ پر منعقد ہوا۔

تقریب میں پاکستانی ڈیزائنرز ماہین خان، معظّم عباسی، عائشہ طارق، رضوان اللہ اور زین ہاشمی نے اپنے خصوصی کلیکشن پیش کیے جو پاکستانی اور چینی فیشن کے حسین امتزاج کی عکاسی کرتے تھے۔

ماڈلز نے ریمپ پر پھولوں کے ڈیزائن اور اجرک کے روایتی نقش و نگار سے مزین ملبوسات میں واک کی۔

چین میں مقیم پاکستانی ڈیزائنر عقیل چوہدری نے اپنے زیورات کا کلیکشن بھی پیش کیا، جب کہ معروف چینی ڈیزائنر لیانگ سُو یون کے تخلیقی ملبوسات نے تقریب میں رنگ بھر دیے۔

تقریب میں چین کے اعلیٰ سرکاری حکام، میڈیا نمائندگان، کاروباری شخصیات اور سفارتی حلقوں کے اراکین نے شرکت کی۔

تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چین میں پاکستان کے سفیر خلیل ہاشمی نے کہا کہ عظیم بادالنگ دیوارِ چین فیشن شو کے لیے ایک بہترین مقام ہے جو شاہراہِ ریشم کے تاریخی تعلق کو جدید طرز میں منانے کی علامت ہے۔

انہوں نے کہا کہ یہ موقع اس لیے بھی خاص ہے کیونکہ رواں سال پاکستان کے صدر ایوب خان کے دیوارِ چین کے بادالنگ حصے کے تاریخی دورے کی 60ویں سالگرہ ہے، جو کسی بھی پاکستانی رہنما کا پہلا دورہ تھا۔

سفیر خلیل ہاشمی نے کہا کہ یہ فیشن شو تخلیقی امتزاج، تجارتی وژن اور پاکستانی فیشن کی طاقت کا مظہر ہے، جو دونوں ممالک کے درمیان تخلیقی اور تجارتی تعلقات کے نئے پل قائم کر رہا ہے۔

چائنا انٹرنیشنل کلچرل کمیونیکیشن سینٹر کے چیئرمین لونگ یوشیانگ نے کہا کہ یہ فیشن شو چین اور پاکستان کے درمیان ثقافتی تبادلے کا ایک شاندار مظہر ہے اور دونوں ممالک کی ہمہ موسمی اسٹریٹیجک شراکت داری کو عوامی سطح پر مزید مضبوط بنانے کی عملی مثال ہے۔

انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کی گہری تہذیبی وراثت اور خوبصورت زندگی کے مشترکہ خواب فیشن کے ذریعے نئی صورت اختیار کر رہے ہیں۔

لونگ یوشیانگ نے امید ظاہر کی کہ دونوں ممالک کے ڈیزائنرز روایتی جمالیات کی جدید تعبیرات کو فروغ دے کر فیشن کے میدان میں نئی توانائی اور جدت پیدا کریں گے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

سونے کی قیمت میں یکدم بڑی کمی، فی تولہ سونا کتنے کا ہوگیا؟

2

شہزادہ اینڈریو نے میرے ساتھ جنسی عمل کو اپنا ’پیدائشی حق‘ سمجھا، ورجینیا رابرٹس کا انکشاف

3

دوحہ: وزیر دفاع خواجہ آصف کی قیادت میں افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کا پہلا دور مکمل

4

ٹرمپ-پیوٹن ملاقات کا مقام کس نے طے کیا؟ ’تمہاری ماں نے‘، صحافی کے سوال پر امریکی حکام کا جواب

5

جوہری ماحول میں جنگ کی کوئی گنجائش نہیں، آرمی چیف کا بھارت کو انتباہ

6

ابھرتی ہوئی ماڈل و ٹک ٹاکر رومیسا سعید انتقال کر گئیں

7

مارگریٹ تھیچر کے تین مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، کتاب میں دعویٰ

8

بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟

کارٹون

کارٹون : 20 اکتوبر 2025
کارٹون : 19 اکتوبر 2025