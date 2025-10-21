نیپرا نے کے-الیکٹرک کا اوسط ٹیرف 39.97 فی یونٹ سے کم کرکے 32.37 روپے کردیا
نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی (نیپرا) نے کے-الیکٹرک کے ملٹی ایئر ٹیرف کی درخواستوں پر فیصلہ جاری کرتے ہوئے کراچی کی بجلی کمپنی کا اوسط ٹیرف 39.97 فی یونٹ سے کم کرکے 32.37 روپے کردیا۔
نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹینے کے-الیکٹرک کے ملٹی ایئر ٹیرف سے متعلق مالی سال 2024 سے 2030 کی کنٹرول مدت کے دوران مختلف فریقین کی جانب سے دائر کی گئی نظرِ ثانی کی درخواستوں پر اپنا فیصلہ جاری کر دیا ہے۔
یہ فیصلہ کئی اہم شعبوں کا احاطہ کرتا ہے، جن میں کے-الیکٹرک کے جنریشن پاور پلانٹس کے لیے ملٹی ایئر ٹیرف ڈٹرمینیشن، ٹرانسمیشن، ڈسٹری بیوشن (نیٹ ورک) اور سپلائی بزنسز کے لیے مالی سال 2024 سے 2030 تک کی ملٹی ایئر ٹیرف ڈٹرمینیشن، ٹرانسمیشن اور ڈسٹری بیوشن انویسٹمنٹ پلان اور نقصانات کا تخمینہ اور ملٹی ایئر ٹیرف 2023-2017 کے لیے کے-الیکٹرک کے رائٹ آف کلیمز شامل ہیں۔
رائٹ آف کلیمز کے حوالے سے نیپرا نے اپنا سابقہ فیصلہ برقرار رکھا ہے، تاہم، دیگر معاملات میں نیپرا نے اپنے پچھلے فیصلوں میں نمایاں تبدیلیاں کی ہیں جو کے-الیکٹرک کے مطابق کمپنی کے لیے پائیدار نہیں ہیں اور اس کے اسٹیک ہولڈرز، بشمول صارفین، پر دور رس اثرات مرتب کریں گی۔
ان تبدیلیوں کے نتیجے میں وہ اوسط ٹیرف جو نیپرا نے 27 مئی 2025 کو 39.97 روپے فی کلو واٹ آور مقرر کیا تھا، اب کم ہو کر 32.37 روپے فی کلو واٹ آور کر دیا گیا ہے۔
کے-الیکٹرک اس وقت نیپرا کے فیصلوں کا تفصیلی جائزہ لے رہی ہے اور متعلقہ قوانین و ریگولیٹری فریم ورک کے تحت دستیاب تمام قانونی راستے اختیار کرے گی۔
ترجمان کے-الیکٹرک نے کہا کہ کمپنی لاگو قوانین اور ریگولیٹری فریم ورک کے تحت مستقبل کا لائحہ عمل طے کرے گی۔