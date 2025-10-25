  • KHI: Sunny 36.7°C
  • LHR: Sunny 31.6°C
  • ISB: Sunny 27.5°C
  • KHI: Sunny 36.7°C
  • LHR: Sunny 31.6°C
  • ISB: Sunny 27.5°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

ہم سب کو ملکر ملکی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، وزیراعظم

ویب ڈیسکشائع 25 اکتوبر 2025 11:58am
— فوٹو: پی آئی ڈی
— فوٹو: پی آئی ڈی

وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملکی ترقی کے لیے بلوچستان کے شہریوں کے ساتھ ملکر آگے بڑھنا ہوگا اور سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔

بلوچستان ورکشاپ کے شرکا سے خطاب کے دوران شہباز شریف کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بلوچستان کو بے شمار قدرتی وسائل سے نوازا، افسوس بلوچستان کی دولت اب بھی زمین کے اندر دفن ہے، بلوچستان کی تاریخ، ثقافت اور روایات اسے منفرد بناتی ہیں۔

انہوں نے کہا کہ بلوچ رہنماؤں نے رضاکارانہ طور پر پاکستان سے الحاق کا تاریخی فیصلہ کیا تھا، بلوچستان کے عوام ہمیشہ سے کشادہ دل اور مہمان نواز ہیں، بلوچستان میں مختلف برادریوں کے درمیان دیر پا ہم آہنگی قائم رہی۔

ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان کی جغرافیائی ساخت ترقی کے سفر میں چیلنج بن گئی، صوبے میں دور دراز آبادیوں تک بجلی اور سڑکوں کی فراہمی بڑا مسئلہ ہے جب کہ سڑکوں کے مضبوط نیٹ ورک کے بغیر تعلیم اور صنعت کی ترقی ممکن نہیں۔

وزیراعظم کا کہنا تھا کہ بلوچستان کی ترقی ملک کی مجموعی خوشحالی سے جڑی ہے، گزشتہ دہائیوں میں بلوچستان کو نظر انداز کرنا خود احتسابی کا لمحہ ہے جب کہ وفاق کی روح باہمی قربانی اور بھائی چارے میں پوشیدہ ہے، پنجاب نے 2010 کے این ایف سی ایوارڈ میں تاریخی قربانی دی تھی۔

انہوں نے کہا کہ ہم پہلے پاکستانی اور بعد میں صوبوں کے مکین ہیں، ہمیں وعدہ کرنا ہوگا کہ ملکر ملکی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے جب کہ بلوچستان کے عوام ہمارے بھائی، ملکی ترقی کے سفر میں شریک ہونا ہوگا۔

ان کا کہنا تھا کہ ملک سے 2018 میں دہشت گردی کا خاتمہ کردیا تھا لیکن اب بلوچستان اور دیگر علاقوں میں دہشت گردی دوبارہ سر اٹھارہی ہے، فورسز روزانہ امن کیلئے اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہی ہیں۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

وفاقی سرکاری ملازمین کیلئے ہاؤس رینٹل سیلنگ بڑھانے کی تجویز

2

پی سی بی نے معاہدے کی خلاف ورزی پر پی ایس ایل فرنچائز ملتان سلطانز کو معطل کردیا

3

ڈیورنڈ لائن پر طالبان کا سخت مؤقف: ’افغان حکومت اب بھی اعتدال کے لیے تیار نہیں‘

4

بیٹی کی مغربی طرز کی شادی کی ویڈیو وائرل، خامنہ ای کے مشیر علی شمخانی کا ردعمل آگیا

5

اہم حکومتی وزیر کی عمران خان کو بنی گالا منتقل کرنے کی پیشکش

6

افغانستان میں پاکستان کا ’اسٹریٹجک ڈیپتھ‘ کا مفروضہ کس طرح غلط ثابت ہوا؟

7

گزشتہ سال فریضہ حج ادا کرنے والے 66 ہزار حاجیوں کو 3 ارب 45 کروڑ واپس کرنے کا فیصلہ

8

وفاقی کابینہ نے تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کی منظوری دے دی

کارٹون

کارٹون : 25 اکتوبر 2025
کارٹون : 24 اکتوبر 2025