جونی لیور کا پسندیدہ پاکستانی ڈراما کون سا ہے؟ اداکار نے بتادیا
بولی وڈ کے لیجنڈ کامیڈین جونی لیور نے اپنے پسندیدہ پاکستانی ڈرامے کا نام بتادیا ہے۔
جونی لیور کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہورہی ہے، جس میں وہ گرین انٹرٹینمنٹ کے ڈرامے ’پامال‘ کی تعریف کر رہے ہیں۔
انہوں نے ویڈیو میں بتایا کہ وہ اور ان کے تمام گھروالے ڈراما سیریل ’پامال‘ بہت شوق سے دیکھتے ہیں اور اس کی ہر نئی قسط کا بے صبری سے انتظار کرتے ہیں کہ کب نئی قسط آئے گی۔
اداکار نے ڈرامے کے ہدایتکار خضر ادریس کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ بہت ہی باصلاحیت ہدایتکار ہیں جنہوں نے ڈرامے کی شاندار ہدایتکاری کی ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنی بیوی سے بھی خضر ادریس کی صلاحیتوں کی تعریف کرتے ہیں۔
جونی لیور کے مطابق ڈرامے کی پروڈکشن، کہانی، اداکاری اور ہدایت کاری سب ہی کمال ہیں۔
انہوں نے ڈرامے کے کرداروں کی اداکاری کو سراہتے ہوئے دعا دی کہ خدا ان سب کے ٹیلنٹ میں مزید اضافہ کرے۔
ڈراما ’پامال‘ پاکستانی معاشرتی مسائل کی عکاسی کرتا ہے، جس میں میاں بیوی کے تعلقات اور محبت کو موضوع بنایا گیا ہے۔
ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ شادی کے بعد بعض اوقات شوہر اپنی بیوی کے حقوق محدود کر دیتا ہے اور اپنے مطالبات پورے کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، اپنی دلچسپ کہانی اور معیاری پروڈکشن کے باعث یہ ڈراما تیزی سے مقبولیت حاصل کر رہا ہے۔
خیال رہے کہ اس سے قبل بھی جونی لیور پاکستانی فنکاروں جیسے عمران اشرف اور صاحبہ کی تعریف کر چکے ہیں۔