  • KHI: Clear 27.7°C
  • LHR: Clear 20.6°C
  • ISB: Clear 18.7°C
  • KHI: Clear 27.7°C
  • LHR: Clear 20.6°C
  • ISB: Clear 18.7°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

پروٹین پاؤڈرز اور مشروبات میں حد سے زیادہ سیسہ ہونے کا انکشاف

ہیلتھ ڈیسکشائع 28 اکتوبر 2025 10:53pm
— شٹر اسٹاک فوٹو
— شٹر اسٹاک فوٹو

ایک نئی تحقیق سے معلوم ہوا ہے بہت سے مشہور پروٹین پاؤڈرز، مشروبات اور شیکس میں سیسہ (Lead) کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جو صحت کے لیے سنگین خطرات کا سبب بن رہی ہے۔

طبی ویب سائٹ کے مطابق حال ہی میں کنزیومر رپورٹس نامی تنظیم نے 23 مشہور پروٹین پروڈکٹس کی جانچ کی تو ان میں سے دو تہائی سے زیادہ میں 0.5 مائیکروگرام سے زیادہ سیسہ پایا گیا، یہ مقدار حفاظتی حد سے زیادہ تھی۔

تحقیق سے معلوم ہوا کہ قدرتی پودوں پر مبنی پروٹین پاؤڈرز میں یہ مقدار سب سے زیادہ تھی، ایسے پاؤڈرز کی ایک خوراک میں 7.7 مائیکروگرام سیسہ تھا اور اسی طرح کے دیگر پروٹین پاؤڈرز میں بھی سیسہ کی ایک خوراک میں مقدار 6.3 مائیکروگرام تھی۔

ماہرین نے نوٹ کیا کہ عام پروٹینز پاؤڈرز، مشروبات اور شیکس میں سیسہ کی مقدار اکثر 10 گنا سے زیادہ تھی جو روزانہ کی محفوظ حد سے دگنی ہے۔

ماہرین کے مطابق سیسہ پودوں کی اجزا میں قدرتی طور پر پایا جاتا ہے، کمپنیاں دعویٰ کرتی ہیں کہ وہ پاؤڈرز، مشروبات اور شیکس میں پروٹین کی سطح کی جانچ کرتی ہیں لیکن حقیقت اس کے برعکس نکلی۔

ماہرین کا کہنا تھا کہ سیسہ کا کبھی کبھار زائد استعمال سے خطرہ کم ہے لیکن لمبے عرصے تک مسلسل زائد استعمال سے خاص طور پر بچوں اور حمل کی عمر والی خواتین کو نقصان ہو سکتا ہے۔

ماہرین کے مطابق سیسہ کی زائد مقدار دماغی نشوونما، گردوں، دل، افزائش نسل اور ہڈیوں کی صحت کو متاثر کر سکتی ہے۔

ماہرین نے کہا کہ فلیورڈ چاکلیٹ سے بھی احتیاط کی جانے چاہیے کیونکہ کوکو میں سیسہ زیادہ ہوتا ہے، بہتر ہے کہ پروٹین کی ضرورت (جسم کے وزن کے فی کلو 0.8 سے 2 گرام روزانہ) پورے کھانوں سے حاصل کی جائے۔

ماہرین نے تجویز دی کہ انڈے، دودھ، مچھلی اور پھلیوں سے پروٹین یعنی سیسہ کی ضرورت پوری کی جا سکتی ہے، بچوں اور حاملہ خواتین سمیت بوڑھے افراد ایسی غذائیں تواتر سے استعمال کریں لیکن پروٹینز پاؤڈرز، مشروب اور شیکس استعمال نہ کریں۔

خیال رہے کہ سیسہ طاقتور دھات ہے جو پینٹ، پائپ، پٹرول، بیٹریوں اور کچھ کھلونوں میں بھی پائی جا سکتی ہے، یہ قدرتی طور پر جڑی بوٹیوں اور پھلوں میں بھی موجود ہوتی ہے۔

جب سیسہ کی خطرناک مقدار انسانی جسم میں داخل ہوتی ہے تو وہ سانس کی نالیوں، غذائی نالیوں یا جلد نقصان پہنچاتی ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

جونی لیور کا پسندیدہ پاکستانی ڈراما کون سا ہے؟ اداکار نے بتادیا

2

آزاد کشمیر: پی ٹی آئی کے 10 وزرا پیپلزپارٹی میں شامل، حکومت سازی کیلئے مطلوبہ تعداد پوری

3

ماڑی پور ٹرک اسٹینڈ پر کم عمر لڑکوں کا جنسی استحصال اور اس سے جڑے تلخ حقائق

4

استنبول مذاکرات کا تیسرا دور جاری، افغان طالبان کا تحریری معاہدے سے گریز

5

وہ جھٹکا جو کے الیکٹرک کو ’ٹرپ‘ کرسکتا ہے!

6

امریکی بحریہ کا ہیلی کاپٹر اور لڑاکا طیارہ جنوبی بحیرہ چین میں گر کر تباہ

7

جسٹن ٹروڈو اور کیٹی پیری کے رومانوی تعلق کی باقاعدہ تصدیق، ویڈیو وائرل

8

پاک-افغان مذاکرات: دہشتگردوں کی سرپرستی منظور نہیں، پاکستان نے حتمی موقف پیش کردیا

کارٹون

کارٹون : 28 اکتوبر 2025
کارٹون : 27 اکتوبر 2025