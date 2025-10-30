  • KHI: Partly Cloudy 33.2°C
  • LHR: Sunny 29.5°C
  • ISB: Sunny 26.9°C
  • KHI: Partly Cloudy 33.2°C
  • LHR: Sunny 29.5°C
  • ISB: Sunny 26.9°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

سپریم کورٹ آئینی بینچ نے ماہ رنگ بلوچ نظر بندی کیس پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو بھیج دیا

عمرمہتاب شائع October 30, 2025 اپ ڈیٹ October 30, 2025 11:47am
جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 5 رکنی آئینی بینچ نے نظر بندی کے خلاف درخواست پر سماعت کی۔ — فائل فوٹو: ایکس
جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 5 رکنی آئینی بینچ نے نظر بندی کے خلاف درخواست پر سماعت کی۔ — فائل فوٹو: ایکس

سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے بلوچ یکجہتی کمیٹی (بی وائی سی) ماہ رنگ بلوچ نظر بندی کیس ریگولر بینچ کے سامنے سماعت کیلئے مقرر کرنے کے لیے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو بھجوا دیا۔

سپریم کورٹ کے جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 5 رکنی آئینی بینچ نے ماہ رنگ بلوچ کی نظر بندی کے خلاف درخواست پر سماعت کی۔

دوران سماعت درخواست گزار وکیل فیصل صدیقی عدالت کے روبرو پیش ہوئے اور مؤقف اختیار کیا کہ یہ آئینی بینچ نہیں، ریگولر بینچ کا کیس ہے۔

جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ آپ نے ایم پی او کو چیلنج کیا ہے تو یہ آئینی بیچ کا کیس ہوا ناں۔

وکیل فیصل صدیقی نے کہا کہ ہم نے اپیل میں قانون کی تشریح نہیں مانگی، صرف ایم پی او آرڈر کو چیلنج کیا ہے۔

بعدازاں آئینی بینچ نے ماہ رنگ بلوچ نظر بندی کیخلاف درخواست کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو بھجوا دیا۔

واضح ر ہے کہ جون 2025 میں بلوچ یکجہتی کمیٹی (بی وائی سی) کی رہنما ڈاکٹر ماہ رنگ بلوچ کی نظربندی کے خلاف ان کی ہمشیرہ نادیہ بلوچ نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا۔

نادیہ گبول نے بدھ کو سپریم کورٹ سے اپیل کی تھی کہ وہ بلوچستان ہائی کورٹ کے 15 اپریل کے اُس حکم کو کالعدم قرار دے، جس میں امن عامہ برقرار رکھنے کے قانون کے تحت ڈاکٹر ماہ رنگ بلوچ کی حراست کے خلاف دائر درخواست کو مسترد کر دیا گیا تھا۔

بلوچ یکجہتی کمیٹی کی رہنما ڈاکٹر ماہ رنگ بلوچ اس وقت کوئٹہ کی ہُدا ڈسٹرکٹ جیل میں قید ہیں، اُن کی گرفتاری 22 مارچ کو ڈپٹی کمشنر کے جاری کردہ حکم کے تحت عمل میں آئی تھی، جو امن عامہ کے قانون کے تحت جاری کیا گیا تھا۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

اسلام آباد اور کابل میں جاری مذاکرات کو بچانے کی آخری کوشش جاری، طالبان کی ضد بڑی رکاوٹ

2

غلط پیش کش قبول نہ کرنے پر آفتاب اقبال نے شو سے نکال دیا تھا، ایشال عدنان

3

پاک-بھارت جنگ میں 7 ’بالکل نئے اور خوبصورت طیارے‘ مار گرائے گئے، ٹرمپ

4

’لاہور میں اینٹی اسموگ گنز کا استعمال وسائل کا مجرمانہ ضیاع ہے‘

5

این سی سی آئی اے افسران کو ڈکی بھائی کی اہلیہ سے ’رشوت لینے پر‘ گرفتار کیے جانے کا انکشاف

6

جونی لیور کا پسندیدہ پاکستانی ڈراما کون سا ہے؟ اداکار نے بتادیا

7

پنجاب حکومت کا بغیر گرین اسٹیکر گاڑیاں بند کرنے کا فیصلہ

8

غزہ میں عالمی استحکام فورس کیلئے پاکستانی فوجی دستے بھیجے جانے کا امکان

کارٹون

کارٹون : 30 اکتوبر 2025
کارٹون : 29 اکتوبر 2025