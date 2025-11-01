انسٹاگرام پر ’واچ ہسٹری‘ کا فیچر متعارف
سوشل شیئرنگ ایپلی کیشن انسٹاگرام نے شارٹ ویڈیو شیئرنگ ایپلی کیشن ٹک ٹاک جیسا ’واچ ہسٹری‘ فیچر پیش کردیا۔
ٹک ٹاک کے بانی نے انسٹاگرام ویڈیو میں بتایا کہ اب صارفین ’واچ ہسٹری‘ کے ذریعے پہلے سے دیکھا گیا تمام مواد دوبارہ بھی دیکھ سکیں گے۔
انسٹاگرام پر اب تک ایسا فیچر موجود نہیں تھا، جس کے تحت پہلےسے دیکھا گیا ریل یا دوسرا مواد دوبارہ دیکھا جا سکے، البتہ کسی پیج پر جاکر مواد کو دیکھا جا سکتا تھا۔
انسٹاگرام پر اسکرولنگ کے وقت دیکھی گئی ویڈیو یا پوسٹ کے اسکرین سے غائب ہوجانے کے بعد دوبارہ دیکھنا ممکن نہیں تھا لیکن اب صارفین ’واچ ہسٹری‘ کے فیچر کے ذریعے وہ مواد بھی دیکھ سکیں گے۔
مذکورہ فیچر اُن صارفین کے لیے مفید ہے جو ریلز دیکھنے کے شوقین ہیں اور کبھی کبھار کسی ویڈیو کو حادثاتی طور پر اسکرول کرنے یا ایپ ریفریش ہونے کی وجہ سے دیکھنے سے محروم ہو جاتے ہیں۔
بانی انسٹاگرام نے ویڈیو پیغام میں بتایا کہ مذکورہ فیچر کو استعمال کرنے کے لیے انسٹاگرام میں سیٹنگز میں جاکر ”Your Activity“ میں جانا ہوگا، جہاں ”Watch History“ پر کلک کرکے دیکھے گئے مواد کی فہرست کو دیکھا جا سکے گا۔
مذکورہ سیکشن میں سب سے اوپر تازہ دیکھی گئی ویڈیوز نظر آئیں گی جب کہ نیچے پرانی ویڈیوز اور دوسرے مواد کی فہرست ہوگی۔
علاوہ ازیں صارفین کسی مخصوص تاریخ کو منتخب کر کے اُس دن کی ویڈیوز بھی دیکھ سکیں گے۔