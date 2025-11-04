  • KHI: Clear 32.6°C
  • LHR: Heavy Rain 22.6°C
  • ISB: Clear 15.8°C
  • KHI: Clear 32.6°C
  • LHR: Heavy Rain 22.6°C
  • ISB: Clear 15.8°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

سوڈان میں تشدد جنگی جرائم کے زمرے میں آسکتا ہے، عالمی فوجداری عدالت کا انتباہ

ڈان اخبار شائع November 4, 2025 اپ ڈیٹ November 4, 2025 03:53pm
— فائل فوٹو: رائٹرز
— فائل فوٹو: رائٹرز

عالمی فوجداری عدالت (آئی سی سی) کے پراسیکیوٹر آفس نے پیر کو خبردار کیا ہے کہ سوڈان کے شہر الفاشر میں کیے گئے مظالم جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کے زمرے میں آسکتے ہیں۔

ڈان اخبار میں شائع خبر رساں ادارے ’اے ایف پی‘ کی رپورٹ کے مطابق 18 ماہ کے محاصرے، گولہ باری اور بھوک کے بعد نیم فوجی تنظیم ریپڈ سپورٹ فورسز (آر ایس ایف) نے 26 اکتوبر کو شہر پر قبضہ کر لیا تھا، جو دارفور کے مغربی علاقے میں فوج کا آخری مضبوط گڑھ تھا۔

آئی سی سی کے پراسیکیوٹر آفس نے الفاشر سے موصول ہونے والی اجتماعی قتل، جنسی زیادتی اور دیگر سنگین جرائم کی اطلاعات پر ’گہری تشویش‘ کا اظہار کیا۔

دفتر نے بیان میں کہا کہ ’یہ مظالم تشدد کے اس وسیع سلسلے کا حصہ ہیں جو اپریل 2023 سے پورے دارفور علاقے کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے‘۔

بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ’اگر یہ الزامات درست ثابت ہوتے ہیں تو یہ عمل روم اسٹی ٹیوٹ کے تحت جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم تصور کیے جائیں گے‘۔

اقوام متحدہ کے مطابق الفاشر سے اب تک 65 ہزار سے زائد افراد نقل مکانی کر چکے ہیں، جن میں تقریباً 5 ہزار افراد قریب واقع قصبے تاویلا پہنچے ہیں، تاہم اب بھی ہزاروں لوگ وہاں محصور ہیں۔

آر ایس ایف کے قبضے سے قبل شہر کی آبادی تقریباً 2 لاکھ 60 ہزار نفوس پر مشتمل تھی، شہر پر قبضے کے بعد قتل و غارت، جنسی تشدد، لوٹ مار، امدادی کارکنوں پر حملے اور اغوا کی اطلاعات سامنے آئی ہیں، جب کہ علاقے میں رابطے اب بھی منقطع ہیں۔

آر ایس ایف کی جڑیں جنجوید ملیشیا سے ملتی ہیں، جو زیادہ تر عرب جنگجوؤں پر مشتمل تھی اور جس پر 2 دہائیاں قبل دارفور میں نسل کشی کے الزامات لگے تھے۔

الفاشر کے سقوط کے بعد سامنے آنے والی رپورٹس نے خدشات کو جنم دیا ہے کہ ماضی جیسے مظالم دوبارہ دہرائے جا سکتے ہیں۔

گزشتہ ماہ آئی سی سی نے جنجوید کے ایک بدنام سربراہ کو دارفور میں 20 سال قبل کیے گئے جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم پر سزا سنائی تھی۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

’وہ کرتے ہیں مگر بتاتے نہیں‘، ٹرمپ نے پاکستان کو ایٹمی تجربات کرنے والے ممالک میں شامل قرار دیدیا

2

فلسطینی قیدی کے جنسی استحصال کی ویڈیو لیک کرنے پر اسرائیلی فوج کی سابق پراسیکیوٹر گرفتار

3

فوج سیاست میں نہیں الجھنا چاہتی، غزہ میں امن فوج بھیجنے کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی، ڈی جی آئی ایس پی آر

4

وزیراعظم کی زیرصدارت (ن) لیگی وفد نے27ویں ترمیم کی منظوری کیلئے حمایت مانگی ہے، بلاول بھٹو

5

رواں ہفتے ملک کے بالائی علاقوں میں برفباری اور بارشوں کی پیشگوئی

6

شاہ محمود قریشی نے عمران خان کی رہائی مہم میں شمولیت کی مبینہ پیشکش مسترد کر دی

7

صحافی نعیم کے صبا قمر پر سنگین الزامات، اداکارہ نے قانونی کارروائی کا اعلان کردیا

8

والدہ کےساتھ شرط پر سی ایس ایس کرکے پولیس افسر بنا تھا، حمزہ علی عباسی

کارٹون

کارٹون : 4 نومبر 2025
کارٹون : 3 نومبر 2025