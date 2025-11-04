  • KHI: Clear 32.6°C
  • LHR: Heavy Rain 22.6°C
  • ISB: Clear 15.8°C
  • KHI: Clear 32.6°C
  • LHR: Heavy Rain 22.6°C
  • ISB: Clear 15.8°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ ٹیم آف دی ٹورنامنٹ کا اعلان، پاکستانی کھلاڑی بھی شامل

اسپورٹس ڈیسک شائع November 4, 2025 اپ ڈیٹ November 4, 2025 04:04pm
— فوٹو: پی سی بی
— فوٹو: پی سی بی

انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) نے ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کی ٹیم آف دی ٹورنامنٹ کا اعلان کردیا جس میں پاکستان کی وکٹ کیپر بیٹر سدرہ نواز بھی شامل ہیں۔

آئی سی سی کے مطابق ویمنز کرکٹ ورلڈکپ فائنل میں شامل 6 کھلاڑیوں کو ٹیم آف دی ٹورنامنٹ میں جگہ ملی ہے جب کہ پہلے ہی راؤنڈ سے باہر ہونے والی پاکستانی ٹیم کی بھی ایک کھلاڑی کو شامل کیا گیا ہے۔

ویمنز کرکٹ ورلڈکپ ٹیم آف دی ٹورنامنٹ میں بھارت کی 3 کھلاڑیوں، اوپنر اسمرتی مندھانا، سیمی فائنل کی بہترین کھلاڑی جمیما روڈریگز اور ٹورنامنٹ کی بہترین کھلاڑی دیپتی شرما شامل ہیں۔

اسی طرح، بھارت کے ہاتھوں ورلڈ کپ فائنل میں شکست کھانے والی جنوبی افریقہ کی 3 کھلاڑیوں کو بھی ٹیم میں جگہ ملی ہے، جن میں کپتان لورا وولوارڈٹ کو ٹیم آف دی ٹورنامنٹ کی کپتان مقرر کیا گیا ہے۔ انہوں نے شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے ایونٹ میں 571 رنز بنائے، جو ویمنز ورلڈ کپ کے کسی بھی ایڈیشن میں سب سے زیادہ رنز بنانے کا نیا ریکارڈ ہے۔

آسٹریلیا کی جانب سے اینابیل سدھرلینڈ، ایش گارڈنر اور لیگ اسپنر الانا کنگ کو شامل کیا گیا ہے، جنہوں نے ٹیم کو سیمی فائنل تک پہنچانے میں نمایاں کردار ادا کیا۔

انگلینڈ کی صوفی ایکلسٹن کو بھی شاندار کارکردگی کے باعث ٹیم میں جگہ ملی ہے، جنہوں نے اپنی ٹیم کو سیمی فائنل تک پہنچانے میں مدد دی، جب کہ ان کی ہم وطن نیٹ سیور-برنٹ کو 12ویں کھلاڑی کے طور پر نامزد کیا گیا ہے

پاکستان کی وکٹ کیپر سدرہ نواز کو بھی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے جب کہ وہ ٹیم آف دی ٹورنامنٹ میں شامل واحد کھلاڑی ہیں جن کی ٹیم سیمی فائنل تک نہیں پہنچ سکی۔

ٹیم آف دی ٹورنامنٹ

1۔ سمرتی مندھانا (بھارت)

2۔ لورا وولوارٹ، کپتان (جنوبی افریقہ)

3۔ جمائما روڈریگیز (بھارت)

4۔ مریزان کیپ (جنوبی افریقہ)

5۔ ایشلے گارڈنر (آسٹریلیا)

6۔ دیپتی شرما (بھارت)

7۔ اینابیل سدرلینڈ (آسٹریلیا)

8۔ ناڈین ڈی کلرک (جنوبی افریقہ)

9۔ سدرہ نواز، وکٹ کیپر (پاکستان)

10۔ الانا کنگ (آسٹریلیا)

11۔ صوفی ایکلسٹون (انگلینڈ)

12۔ نیٹ اسکیور برنٹ، بارہویں کھلاڑی (انگلینڈ)

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

’وہ کرتے ہیں مگر بتاتے نہیں‘، ٹرمپ نے پاکستان کو ایٹمی تجربات کرنے والے ممالک میں شامل قرار دیدیا

2

فلسطینی قیدی کے جنسی استحصال کی ویڈیو لیک کرنے پر اسرائیلی فوج کی سابق پراسیکیوٹر گرفتار

3

فوج سیاست میں نہیں الجھنا چاہتی، غزہ میں امن فوج بھیجنے کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی، ڈی جی آئی ایس پی آر

4

وزیراعظم کی زیرصدارت (ن) لیگی وفد نے27ویں ترمیم کی منظوری کیلئے حمایت مانگی ہے، بلاول بھٹو

5

رواں ہفتے ملک کے بالائی علاقوں میں برفباری اور بارشوں کی پیشگوئی

6

شاہ محمود قریشی نے عمران خان کی رہائی مہم میں شمولیت کی مبینہ پیشکش مسترد کر دی

7

صحافی نعیم کے صبا قمر پر سنگین الزامات، اداکارہ نے قانونی کارروائی کا اعلان کردیا

8

والدہ کےساتھ شرط پر سی ایس ایس کرکے پولیس افسر بنا تھا، حمزہ علی عباسی

کارٹون

کارٹون : 4 نومبر 2025
کارٹون : 3 نومبر 2025