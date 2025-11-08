  • KHI: Partly Cloudy 21.4°C
  • LHR: Clear 16.9°C
  • ISB: Clear 14.7°C
  • KHI: Partly Cloudy 21.4°C
  • LHR: Clear 16.9°C
  • ISB: Clear 14.7°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

اپوزیشن اتحاد کا مجوزہ 27ویں ترمیم کے خلاف ملک گیر تحریک کا اعلان

ویب ڈیسکشائع 08 نومبر 2025 11:29pm
— فوٹو: اسکرین گریب
— فوٹو: اسکرین گریب

قومی اسمبلی و سینیٹ میں نامزد اپوزیشن لیڈر و تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی اور وائس چیئرمین علامہ ناصر عباس نے ملک گیر تحریک کا اعلان کر دیا۔

پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے چیئرمین محمود خان اچکزئی اور مجلس وحدت المسلمین کے چیئرمین سینیٹر علامہ راجا ناصر عباس نے ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ احتجاجی تحریک 9 نومبر (اتوار) سے شروع ہوگی۔

راجا علامہ عباس نے مجوزہ تبدیلیوں پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کو مزید طاقت ’بااختیاروں کے ہاتھوں‘ دے دی گئی ہے۔

انہوں نے کہا کہ اس گھڑی میں پاکستان کے عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں اور اس خطرناک آئینی ترمیم کے خلاف آواز بلند کریں۔

اس موقع پر اپوزیشن کے نامزد رہنما اچکزئی نے کہا کہ اتحاد احتجاجی تحریک کے ذریعے یہ دکھائے گا کہ پاکستان کے عوام کی مرضی ہی آخری فیصلہ ہوگی۔

پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے چیئرمین نے کہا کہ ’میں کم از کم پانچ مختلف مواقع پر حلف اٹھا چکا ہوں کہ میں آئین کا تحفظ کروں گا، ہماری پارلیمنٹ خود آئین پر حملہ کر رہی ہے‘

انہوں نے مزید کہا کہ چونکہ پارلیمنٹ عوام کی نمائندہ ہے، اس لیے اپوزیشن اتحاد براہِ راست عوام سے رجوع کر رہا ہے، جس طرح وہ پارلیمنٹ پر حملہ کر رہے ہیں اور جس انداز سے وہ آئین اور پاکستان کی بنیادوں کو ہلا رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

بھارتی اداکارہ زرین خان انتقال کر گئیں

2

ڈاکٹر نبیحہ علی خان نے دوسری شادی کرلی

3

’فیلڈ مارشل کا عہدہ تاحیات رہے گا‘، 27ویں آئینی ترمیم کا مجوزہ مسودہ سامنے آگیا

4

نیویارک کے نو منتخب میئر زہران ممدانی کی اہلیہ رما دواجی کا لباس توجہ کا مرکز بن گیا

5

27ویں آئینی ترمیم: پیپلزپارٹی نے این ایف سی شیئر میں کٹوتی مسترد کردی، آرٹیکل 243 میں ترامیم کی مشروط حمایت

6

وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا کے سیکیورٹی فورسز سے متعلق ریمارکس پر شدید ردِعمل

7

مجوزہ 27ویں ترمیم: ’یہ فیصلہ ملک کے مستقبل کو داؤ پر لگا کر کرنا ہوگا‘

8

وزیر قانون نے 27ویں آئینی ترمیم کا بل سینیٹ میں پیش کردیا

کارٹون

کارٹون : 8 نومبر 2025
کارٹون : 7 نومبر 2025