  • KHI: Partly Cloudy 22.9°C
  • LHR: Clear 15.7°C
  • ISB: Clear 15.3°C
  • KHI: Partly Cloudy 22.9°C
  • LHR: Clear 15.7°C
  • ISB: Clear 15.3°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

دیر: نامعلوم حملہ آوروں کی کرکٹر نسیم شاہ کے گھر پر فائرنگ، پولیس

حلیم اسد | عارف حیاتشائع 10 نومبر 2025 10:08pm
— فائل فوٹو: ایکس / نسیم شاہ
— فائل فوٹو: ایکس / نسیم شاہ

پولیس کے مطابق نامعلوم مسلح افراد نے رات گئے خیبرپختونخوا کے ضلع لوئر دیر کی تحصیل میاڑ میں کرکٹر نسیم شاہ کے گھر پر فائرنگ کی، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔

پولیس کے مطابق یہ واقعہ تقریباً رات ایک بجکر 45 منٹ پر پیش آیا، جب حملہ آوروں نے گھر کے مرکزی دروازے پر متعدد فائر کیے، جس کے باعث دروازے پر گولیوں کے نشانات پڑ گئے، فائرنگ کے فوراً بعد ملزمان موقع سے فرار ہوگئے۔

میاڑ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی، حکام نے بتایا کہ قریبی گھروں کی سی سی ٹی وی فوٹیج کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور کرکٹر کے گھر کے ارد گرد سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔

لوئر دیر پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق یہ واقعہ دہشت گردی کا نہیں بلکہ ممکنہ طور پر زمین کے تنازع یا مقامی دشمنی کا نتیجہ ہے۔

نسیم شاہ کے والد نے بھی لوئر دیر کے ضلعی پولیس افسر تیمور خان سے ملاقات کی، جنہوں نے جلد گرفتاریاں یقینی بنانے کی یقین دہانی کرائی۔

مقامی رہائشیوں نے کہا کہ نسیم شاہ کا خاندان ایک معزز پس منظر رکھتا ہے اور ان کی کسی سے کوئی جانی دشمنی یا تنازع نہیں ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

بھارتی اداکارہ زرین خان انتقال کر گئیں

2

خیبر پختونخوا کا نام تبدیل کرنے کی ترمیم مشترکہ پارلیمانی کمیٹی میں پیش

3

1.5 کروڑ کا لباس اور 2 کروڑ کے زیورات؟ ڈاکٹر نبیحہ علی خان نے حقیقت بتا دی

4

حکومت نے مجوزہ وفاقی آئینی عدالت کیلئے 7 جج صاحبان کے نام شارٹ لسٹ کر لیے

5

وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز ملکی سیاست میں شدید ہلچل کے دوران نیویارک پہنچ گئیں

6

ڈاکٹر نبیحہ علی کی شادی، 1.5 کروڑ کا لباس اور 2 کروڑ کے زیورات توجہ کا مرکز

7

’نو مور سپریم‘ عدالت عظمیٰ اور ہائی کورٹس کی وصیت

8

ٹرمپ سے مذاکرات سے قبل، ریاض نے اسرائیل سے تعلقات کیلئےشرائط مزید سخت کر دیں

کارٹون

کارٹون : 10 نومبر 2025
کارٹون : 9 نومبر 2025