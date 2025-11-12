  • KHI: Clear 22.9°C
  • LHR: Clear 16.9°C
  • ISB: Clear 13.9°C
  • KHI: Clear 22.9°C
  • LHR: Clear 16.9°C
  • ISB: Clear 13.9°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

سائنس دانوں کا جین ایڈیٹنگ کے لیے کولیسٹرول کم کرنے کا دعویٰ

شائع 12 نومبر 2025 09:05pm
—فوٹو: آئی اسٹاک
—فوٹو: آئی اسٹاک

امریکی سائنس دانوں نے جین ایڈیٹنگ ٹیکنالوجی کی مدد سے کولیسٹرول کو ہمیشہ کے لیے کم کرنے کا کامیاب تجربہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔

امریکی نشریاتی ادارے ’سی این این‘ کے مطابق نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن میں شائع ہونے والی تحقیق کے مطابق ایک بار کی جین تھراپی سے خراب کولیسٹرول (LDL) میں 50 فیصد اور ٹرائی گلیسرائیڈز میں 55 فیصد کمی دیکھی گئی۔

رپورٹ میں بتایا گیا کہ ماہرین نے ہائی کولیسٹرول کے شکار محدود افراد پر تجربات کیے اور ان کی جین ایڈیٹنگ تھراپی کی گئی۔

مذکورہ تحقیق صرف 15 ایسے مریضوں پر کی گئی جو شدید دل کی بیماری میں مبتلا تھے اور ہائی کولیسٹرول کی ادویات لیتے تھے۔

رپورٹ کے مطابق ماہرین کی جانب سے تیار کردہ نئے طریقہ کار کے تحت علاج کے دوران مریضوں کے’ ANGPTL3‘ نامی جین کو جگر میں کاٹ کر بند کیا جاتا ہے۔

مذکورہ جین کولیسٹرول اور چربی کی پیداوار کنٹرول کرتا ہے، اس لیے ہائی کولیسٹرول کے شکار افراد کے جگر کے جین کو کاسٹ کر بلاک کیا جاتا ہے، جس سے کولیسٹرول کی پیداوار کم ہوتی ہے۔

ماہرین نے بتایا کہ محدود افراد پر کی جانے والی تحقیق سے معلوم ہوا کہ جین ایڈیٹنگ سے کولیسٹرول کم ہوجاتا ہے اور اس عمل سے مضر صحت کولیسٹرول اور چربی کی پیداوار میں نصف کمی ہوتی ہے۔

ماہرین کا کہنا ہے کہ مذکورہ طریقہ کار حیران کن ثابت ہو سکتا ہے، کیوں کہ لاکھوں افراد یا تو علاج نہیں کرواتے یا بھول جاتے ہیں جب کہ کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے والی ادویات بھی مہنگی ہوتی ہیں۔

مسلسل ہائی کولیسٹرول سے امراض قلب اور فالج جیسی سنگین بیماریاں بھی ہوسکتی ہیں،۔ لیے ماہرین نے نئے طریقہ علاج کو ایک بار کا علاج قرار دیتے ہوئے اسے دل کی بیماریوں سے بچاؤ کی نئی امید بھی قرار دیا ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

اسلام آباد کچہری کے باہر پولیس کی گاڑی پر خودکش دھماکے میں 12 افراد شہید، 27 زخمی

2

وانا: کیڈٹ کالج کے تمام طلبہ اور اساتذہ کو ریسکیو کرلیا گیا، دہشتگردوں کیخلاف آپریشن جاری

3

یہ اماراتی کزنز جو طے کرلیں وہ حاصل کر لیتے ہیں

4

’بالاکوٹ حملے کے بعد قومی سلامتی کمیٹی نے جنرل باجوہ کے منصوبے کی حمایت کی تھی‘

5

مسلم لیگ (ن) کے سینیٹر عرفان صدیقی انتقال کرگئے

6

اسکول کے زمانے سے شان کی مداح ہوں، آج بھی انہیں دیکھ کر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، لیلیٰ

7

تعزیت کے لیے جانے والے جیتیندر لڑ کھڑا کر گر گئے

8

صبا قمر سے متعلق دعوے پر تنقید، نعیم حنیف نے خاموشی توڑ دی

کارٹون

کارٹون : 12 نومبر 2025
کارٹون : 11 نومبر 2025