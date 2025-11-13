  • KHI: Sunny 25.6°C
  • LHR: Sunny 20°C
  • ISB: Sunny 19.7°C
  • KHI: Sunny 25.6°C
  • LHR: Sunny 20°C
  • ISB: Sunny 19.7°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

لیبیا کے ساحل کے قریب گزشتہ ہفتے الٹنے والی کشتی میں سوار 42 لاپتا تارکین وطن ہلاک

ڈان اخبار شائع November 13, 2025 اپ ڈیٹ November 13, 2025 09:56am
یہ کشتی 47 مردوں اور دو عورتوں کو لے کر 3 نومبر کو زوارہ شہر سے روانہ ہوئی تھی۔ —فائل فوٹو: اے ایف پی
یہ کشتی 47 مردوں اور دو عورتوں کو لے کر 3 نومبر کو زوارہ شہر سے روانہ ہوئی تھی۔ —فائل فوٹو: اے ایف پی

اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ لیبیا کے ساحل کے قریب گزشتہ ہفتے الٹنے والی کشتی میں سوار 42 لاپتا تارکین وطن ہلاک ہوچکے ہیں۔

ڈان اخبار میں شائع فرانسیسی خبر رساں ادارے ’اے ایف پی‘ کی رپورٹ کے مطابق یہ واقعہ بحیرہ روم کے اس حصے میں پیش آنے والے متعدد سانحات میں سے ایک ہے، جہاں اس سال اب تک ایک ہزار سے زائد افراد اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔

اقوامِ متحدہ کی بین الاقوامی تنظیم برائے ہجرت (آئی او ایم) نے ایک بیان میں کہا کہ 6 دن تک سمندر میں بھٹکنے کے بعد 7 زندہ بچ جانے والے افراد کو ریسکیو کیا گیا ہے۔

آئی او ایم کے ترجمان کے مطابق زندہ بچ جانے والے افراد کے مطابق کچھ لوگ لائف جیکٹس پہنے ہوئے تھے، جب کہ دیگر کشتی الٹنے کے بعد اس سے لپٹے رہے۔

بیان میں کہا گیا کہ یہ کشتی 47 مردوں اور دو عورتوں کو لے کر 3 نومبر کو زوارہ (طرابلس کے مغرب میں واقع ایک ساحلی شہر) سے روانہ ہوئی تھی، لیکن تقریباً 6 گھنٹے بعد بلند لہروں کے باعث انجن فیل ہو گیا تھا۔

اس کے بعد کشتی الٹ گئی اور تمام مسافر سمندر میں گر گئے، ہفتے کے روز لیبیائی حکام نے البوری آئل فیلڈ کے قریب تلاش اور امدادی کارروائی شروع کی۔

آئی او ایم کے مطابق سمندر میں 6 دن تک بھٹکنے کے بعد صرف 7 افراد (4 سوڈان سے، 2 نائیجیریا سے، اور ایک کیمرون سے) کو زندہ بچایا گیا۔

بیان میں مزید کہا گیا کہ بدقسمتی سے، 42 افراد لاپتہ ہیں اور غالب امکان ہے کہ وہ ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں 29 سوڈان سے، 8 صومالیہ سے، 3 کیمرون سے، اور 2 نائیجیریا سے تعلق رکھتے تھے۔

آئی او ایم کے عملے نے زندہ بچ جانے والوں کو فوری طبی امداد، خوراک اور پانی فراہم کیا، اور بعد میں انہیں طرابلس منتقل کر دیا گیا۔

ترجمان نے کہا کہ ان کی صحت کی حالت ان کے طویل اور کٹھن تجربے کے باوجود کافی بہتر ہے، سوائے نمکین پانی کی وجہ سے جلد کی جلن کے۔

رواں سال ایک ہزار اموات

آئی او ایم کے اعداد و شمار کے مطابق اس سال شمالی افریقہ اور جنوبی یورپ کے درمیان بحیرہ روم کے مرکزی راستے سے ہجرت کرنے کی کوشش میں ایک ہزار سے زائد تارکینِ وطن ہلاک ہو چکے ہیں۔

آئی ایم او نے کہا کہ اس تازہ حادثے کے بعد اموات کی کل تعداد میں مزید اضافہ ہو گیا ہے، جو اس بات پر زور دیتا ہے کہ خطے میں تعاون کو مضبوط کرنے، محفوظ اور قانونی ہجرت کے راستوں کو وسعت دینے، اور تلاش و بچاؤ کی مؤثر کارروائیوں کو بڑھانے کی فوری ضرورت ہے تاکہ مزید قیمتی جانوں کے ضیاع کو روکا جا سکے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

اسلام آباد کچہری کے باہر پولیس کی گاڑی پر خودکش دھماکے میں 12 افراد شہید، 27 زخمی

2

وانا: کیڈٹ کالج کے تمام طلبہ اور اساتذہ کو ریسکیو کرلیا گیا، دہشتگردوں کیخلاف آپریشن جاری

3

یہ اماراتی کزنز جو طے کرلیں وہ حاصل کر لیتے ہیں

4

’بالاکوٹ حملے کے بعد قومی سلامتی کمیٹی نے جنرل باجوہ کے منصوبے کی حمایت کی تھی‘

5

مسلم لیگ (ن) کے سینیٹر عرفان صدیقی انتقال کرگئے

6

اسکول کے زمانے سے شان کی مداح ہوں، آج بھی انہیں دیکھ کر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، لیلیٰ

7

تعزیت کے لیے جانے والے جیتیندر لڑ کھڑا کر گر گئے

8

صبا قمر سے متعلق دعوے پر تنقید، نعیم حنیف نے خاموشی توڑ دی

کارٹون

کارٹون : 13 نومبر 2025
کارٹون : 12 نومبر 2025