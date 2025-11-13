  • KHI: Sunny 30°C
  • LHR: Sunny 24.3°C
  • ISB: Sunny 22.3°C
  • KHI: Sunny 30°C
  • LHR: Sunny 24.3°C
  • ISB: Sunny 22.3°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

دین کی طرف رحجان ہوا تو چاہتی تھی کہ آن لائن ڈرامے اور ویڈیوز ڈیلیٹ ہو جائیں، سارہ چوہدری

انٹرٹینمنٹ ڈیسکشائع 13 نومبر 2025 12:50pm
—فوٹو: اسکرین گریب
—فوٹو: اسکرین گریب

دین اسلام کی خاطر شوبز سے کنارہ کشی اختیار کرنے والی سابق اداکارہ سارہ چوہدری نے بتایا کہ جب ان کا رحجان دین کی طرف ہوا تو وہ چاہتی تھیں کہ آن لائن موجود ان کے ڈرامے اور ویڈیوز کسی طرح ڈیلیٹ ہو جائیں، تاہم بعد میں انہوں نے اس معاملے کو اللہ پر چھوڑ دیا۔

سارہ چوہدری نے حال ہی میں اسامہ طیب کے پوڈکاسٹ میں شرکت کی، جہاں انہوں نے اپنے شوبز کیرئیر اور مذہبی سفر کے بارے میں تفصیلات فراہم کیں۔

انہوں نے بتایا کہ شوبز انڈسٹری میں قدم رکھنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے والدین کو بنیادی سہولیات فراہم کرنا چاہتی تھیں، جیسے گھر اور گاڑی وغیرہ۔

ان کا کہنا تھا کہ انہیں شہرت پی ٹی وی کے ڈرامے ’بہلاوا‘ سے ملی، اگرچہ انہوں نے زیادہ پراجیکٹس نہیں کیے، لیکن جتنے بھی کیے وہ سب مشہور ہوئے، ان میں سے چند ڈرامے اب بھی یوٹیوب پر دستیاب ہے، جن کی وجہ سے لوگ انہیں پہچان بھی جاتے ہیں۔

سارہ چوہدری نے بتایا کہ جب ان کا رحجان دین کی طرف ہوا تو وہ چاہتی تھیں کہ آن لائن موجود ان کے ڈرامے اور ویڈیوز کسی طرح ڈیلیٹ ہو جائیں، تاہم بعد میں انہوں نے اس معاملے کو اللہ پر چھوڑ دیا۔

ان کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دین میں فرمایا ہے کہ جب کوئی انسان سچے دل سے طوبیٰ کرتا ہے تو اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ اگرچہ وہ کسی سے زبردستی ویڈیوز ڈیلیٹ نہیں کروا سکتیں، لیکن انہوں نے شوبز چھوڑنے کے بعد خود اپنے اکاؤنٹس سے اپنی تمام پہلے کی پوسٹ کی گئی ویڈیوز اور تصاویر ڈیلیٹ کر دی تھیں۔

سارہ چوہدری نے اے آر وائی ڈیجیٹل کی تعریف بھی کی، جنہوں نے ان کے دو ڈراموں، جن کی میگا کاسٹ تھی، انہیں یوٹیوب سے ہٹا دیا۔

خیال رہے کہ سارہ چوہدری نے 2001 میں شوبز کیرئیر کا آغاز کیا اور 2010 کے اوائل میں شوبز کو خیر باد کہہ دیا تھا، وہ اب شادی شدہ ہیں، پانچ بچوں کی والدہ ہیں اور زیادہ تر وقت مذہبی سرگرمیوں اور دین کے کاموں کے لیے وقف کرتی ہیں۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

اسلام آباد کچہری کے باہر پولیس کی گاڑی پر خودکش دھماکے میں 12 افراد شہید، 27 زخمی

2

وانا: کیڈٹ کالج کے تمام طلبہ اور اساتذہ کو ریسکیو کرلیا گیا، دہشتگردوں کیخلاف آپریشن جاری

3

یہ اماراتی کزنز جو طے کرلیں وہ حاصل کر لیتے ہیں

4

’بالاکوٹ حملے کے بعد قومی سلامتی کمیٹی نے جنرل باجوہ کے منصوبے کی حمایت کی تھی‘

5

مسلم لیگ (ن) کے سینیٹر عرفان صدیقی انتقال کرگئے

6

اسکول کے زمانے سے شان کی مداح ہوں، آج بھی انہیں دیکھ کر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، لیلیٰ

7

تعزیت کے لیے جانے والے جیتیندر لڑ کھڑا کر گر گئے

8

صبا قمر سے متعلق دعوے پر تنقید، نعیم حنیف نے خاموشی توڑ دی

کارٹون

کارٹون : 13 نومبر 2025
کارٹون : 12 نومبر 2025