دین کی طرف رحجان ہوا تو چاہتی تھی کہ آن لائن ڈرامے اور ویڈیوز ڈیلیٹ ہو جائیں، سارہ چوہدری
دین اسلام کی خاطر شوبز سے کنارہ کشی اختیار کرنے والی سابق اداکارہ سارہ چوہدری نے بتایا کہ جب ان کا رحجان دین کی طرف ہوا تو وہ چاہتی تھیں کہ آن لائن موجود ان کے ڈرامے اور ویڈیوز کسی طرح ڈیلیٹ ہو جائیں، تاہم بعد میں انہوں نے اس معاملے کو اللہ پر چھوڑ دیا۔
سارہ چوہدری نے حال ہی میں اسامہ طیب کے پوڈکاسٹ میں شرکت کی، جہاں انہوں نے اپنے شوبز کیرئیر اور مذہبی سفر کے بارے میں تفصیلات فراہم کیں۔
انہوں نے بتایا کہ شوبز انڈسٹری میں قدم رکھنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے والدین کو بنیادی سہولیات فراہم کرنا چاہتی تھیں، جیسے گھر اور گاڑی وغیرہ۔
ان کا کہنا تھا کہ انہیں شہرت پی ٹی وی کے ڈرامے ’بہلاوا‘ سے ملی، اگرچہ انہوں نے زیادہ پراجیکٹس نہیں کیے، لیکن جتنے بھی کیے وہ سب مشہور ہوئے، ان میں سے چند ڈرامے اب بھی یوٹیوب پر دستیاب ہے، جن کی وجہ سے لوگ انہیں پہچان بھی جاتے ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دین میں فرمایا ہے کہ جب کوئی انسان سچے دل سے طوبیٰ کرتا ہے تو اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ اگرچہ وہ کسی سے زبردستی ویڈیوز ڈیلیٹ نہیں کروا سکتیں، لیکن انہوں نے شوبز چھوڑنے کے بعد خود اپنے اکاؤنٹس سے اپنی تمام پہلے کی پوسٹ کی گئی ویڈیوز اور تصاویر ڈیلیٹ کر دی تھیں۔
سارہ چوہدری نے اے آر وائی ڈیجیٹل کی تعریف بھی کی، جنہوں نے ان کے دو ڈراموں، جن کی میگا کاسٹ تھی، انہیں یوٹیوب سے ہٹا دیا۔
خیال رہے کہ سارہ چوہدری نے 2001 میں شوبز کیرئیر کا آغاز کیا اور 2010 کے اوائل میں شوبز کو خیر باد کہہ دیا تھا، وہ اب شادی شدہ ہیں، پانچ بچوں کی والدہ ہیں اور زیادہ تر وقت مذہبی سرگرمیوں اور دین کے کاموں کے لیے وقف کرتی ہیں۔