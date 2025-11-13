  • KHI: Sunny 29.8°C
  • LHR: Clear 24.5°C
  • ISB: Clear 21.6°C
  • KHI: Sunny 29.8°C
  • LHR: Clear 24.5°C
  • ISB: Clear 21.6°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

سیمی راحیل نے پاکستانی ایوارڈ شوز کی حقیقت بتادی

انٹرٹینمنٹ ڈیسکشائع 13 نومبر 2025 03:15pm
—فوٹو: اسکرین گریب
—فوٹو: اسکرین گریب

سینئر اداکارہ سیمی راحیل نے پاکستانی ایوارڈ شوز کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایوارڈز اصل میں جعلی ہیں اور ان میں میرٹ کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔

سیمی راحیل نے حال ہی میں سنو نیوز کے پروگرام میں شرکت کے دوران پاکستانی ایوارڈ شوز پر گفتگو کی۔

ان کا کہنا تھا کہ یہ ایوارڈ شوز دراصل ایوارڈز نہیں بلکہ عوامی تقاریب ہوتی ہیں، جن کا انعقاد کبھی پاکستان میں اور کبھی بیرونِ ملک کیا جاتا ہے۔

سیمی راحیل نے بتایا کہ ہر چینل نے اپنے اپنے ایوارڈز متعارف کر رکھے ہیں جو پسندیدگی اور جانبداری کی بنیاد پر دیے جاتے ہیں، ان میں نہ انصاف ہے اور نہ میرٹ۔

انہوں نے ایوارڈ شوز میں ووٹنگ کے عمل کو بھی مشکوک قرار دیتے ہوئے کہا کہ کوئی یہ سوچ بھی کیسے سکتا ہے کہ ایوارڈز ووٹنگ کی بنیاد پر دیے جاتے ہیں۔

ان کے مطابق جب ہمارے ملک میں عام انتخابات میں ہی درست ووٹنگ نہیں ہوتی تو ایوارڈ شوز کی ووٹنگ پر بھروسہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔

سیمی راحیل نے مزید کہا کہ امریکا جیسے ترقی یافتہ ملک میں بھی ووٹنگ کے نظام میں بے ضابطگیاں پیدا ہو چکی ہیں، لہٰذا ان ایوارڈ شوز میں ووٹنگ کا عمل بالکل غیر حقیقی ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

اسلام آباد کچہری کے باہر پولیس کی گاڑی پر خودکش دھماکے میں 12 افراد شہید، 27 زخمی

2

وانا: کیڈٹ کالج کے تمام طلبہ اور اساتذہ کو ریسکیو کرلیا گیا، دہشتگردوں کیخلاف آپریشن جاری

3

یہ اماراتی کزنز جو طے کرلیں وہ حاصل کر لیتے ہیں

4

’بالاکوٹ حملے کے بعد قومی سلامتی کمیٹی نے جنرل باجوہ کے منصوبے کی حمایت کی تھی‘

5

مسلم لیگ (ن) کے سینیٹر عرفان صدیقی انتقال کرگئے

6

اسکول کے زمانے سے شان کی مداح ہوں، آج بھی انہیں دیکھ کر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، لیلیٰ

7

تعزیت کے لیے جانے والے جیتیندر لڑ کھڑا کر گر گئے

8

صبا قمر سے متعلق دعوے پر تنقید، نعیم حنیف نے خاموشی توڑ دی

کارٹون

کارٹون : 13 نومبر 2025
کارٹون : 12 نومبر 2025