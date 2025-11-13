  • KHI: Clear 24.7°C
  • LHR: Clear 19.3°C
  • ISB: Clear 13.8°C
شرم نہیں آتی؟ سنی دیول کیمرا مین پر بھڑک اٹھے

انٹرٹینمنٹ ڈیسکشائع 13 نومبر 2025 05:51pm

بولی وڈ اداکار سنی دیول کی جانب سے کیمرامینوں اور میڈیا نمائندوں پر غصہ کرنے کی ویڈیو وائرل ہوگئی۔

بھارتی سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی مختصر ویڈیو میں سنی دیول کو کیمرامینوں اور میڈیا ورکرز پر غصہ کرتے دیکھا دیکھا جا سکتا ہے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق سنی دیول 13 نومبر کو جیسے ہی والد دھرمیندر کی تیمارداری کرکے گھر سے نکل رہے تھے تو میڈیا نمائندوں نے ان کی ویڈیوز بنانا شروع کردیں۔

میڈیا نمائندوں کی جانب سے ویڈیوز اور تصاویر بنانے پر سنی دیول نے اظہار برہمی کرتے ہوئے انہیں کھری کھری سنادیں۔

وائرل ویڈیوز میں سنی دیول کو میڈیا نمائندوں کے لیے سخت الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے سنا جا سکتا ہے۔

سنی دیول نے میڈیا نمائندوں پر غصہ نکالتے ہوئے انہیں کہا کہ انہیں شرم آنی چاہیے، ان کے اپنے گھر میں بھی ماں باپ، بچے اور بہنیں ہیں۔

اداکار نے میڈیا نمائندوں اور کیمرانوں کو غصہ سے بولا کہ نہیں انہیں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟

ساتھ ہی سنی دیول نے ہندو رسومات کے تحت میڈیا نمائندوں اور کیمرامینوں کو ہاتھ جوڑتے ہوئے انہیں سلام بھی کیا۔

خیال رہے کہ سنی دیول کے والد دھرمیندر کے حوالے سے بھارتی میڈیا نے 11 نومبر کو خبر دی تھی کہ وہ دوران علاج چل بسے۔

دھرمیندر ایک ہفتے تک ہسپتال میں زیر علاج رہے تھے اور 12 نومبر کو انہیں ڈسچارج کیا گیا تھا، والد کے گھر پہنچنے پر سنی دیول ان کی تیمارداری کے لیے والد کے گھر پہنچے تھے، جہاں سے نکلنے کے بعد میڈیا نمائندوں نے ان کی ویڈیوز اور تصاویر بنانا شروع کیں، جس پر انہوں نے غصے کا اظہار کیا۔

