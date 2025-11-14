  • KHI: Clear 20.9°C
پاکستان اور عمان کے درمیان فیری سروس شروع کرنے کی منظوری مل گئی، معاون خصوصی

ویب ڈیسک شائع November 14, 2025
— فوٹو: پی ٹی وی

معاون خصوصی برائے میری ٹائم افیئرز محمد جنید انوار چوہدری نے تصدیق کی ہے کہ پاکستان اور عمان جلد ہی فیری لنک کے قیام کے لیے مفاہمت نامہ (ایم او یو) پر دستخط کریں گے۔

سرکاری نشریاتی ادارے ’پی ٹی وی‘ کی رپورٹ کے مطابق وفاقی کابینہ نے گوادر اور عمان کے درمیان فیری سروس کے آغاز کی منظوری دے دی ہے۔ اس حوالے سے محمد جنید انوار چوہدری نے بتایا کہ گوادر، عمان فیری سروس جلد شروع کی جا رہی ہے، جس کے لیے انتظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے عمان کا ایک اعلیٰ سطحی وفد جلد پاکستان کا دورہ کرے گا۔

انہوں نے کہا کہ نئے فیری روٹ کے آغاز سے پاکستان اور عمان کے درمیان تجارتی حجم اور سرمایہ کاری میں نمایاں اضافہ متوقع ہے جبکہ پاکستانی تارکین وطن کے لیے سفر بھی پہلے سے کہیں زیادہ آسان ہو جائے گا۔

معاون خصوصی برائے میری ٹائم افیئرز نے مزید کہا کہ فیری سروس نہ صرف سیاحت اور ثقافتی روابط کو مضبوط کرے گی بلکہ خطے کے ممالک کو وسط ایشیا کی منڈیوں تک رسائی بھی فراہم کرے گی۔

جنید انوار چوہدری کا کہنا تھا کہ نئی سمندری راہداریوں کے قیام سے گوادر اقتصادی سرگرمیوں کا نیا مرکز بننے کی جانب اہم پیش رفت ہو گی۔

