لوگوں نے ان کی بات کو غلط سمجھا، ماہرہ خان کا صبا قمر کے کراچی کے بیان پر رد عمل

انٹرٹینمنٹ ڈیسکشائع 15 نومبر 2025 02:18pm
—اسکرین شاٹ
—اسکرین شاٹ

’سپر اسٹار‘ ماہرہ خان نے کہا ہے کہ ان کے خیال میں لوگوں نے اداکارہ صبا قمر کے کراچی کے بیان کو غلط سمجھا، سندھ کا دارالحکومت ’ماں‘ کی طرح ہے جو ہر کسی کو بانہیں کھول کر خوش آمدید کہتا ہے۔

ماہرہ خان نے حال ہی میں ہونے والی ایک تقریب میں صحافیوں کے سوال پر کراچی سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیا اور انہوں نے صبا قمر کا نام لیے بغیر ان کی حمایت کی۔

صحافیوں نے ان سے پوچھا کہ ان کا کراچی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کچھ لوگ تو اس شہر میں آنا ہی نہیں چاہتے؟ ساتھ ہی صحافیوں نے کہا کہ انہوں نے صبا قمر کا نام نہیں لیا۔

سوال کے جواب میں ماہرہ خان نے کہا کہ کراچی ان کا اپنا شہر اور گھر ہے، ان کے آباؤ و اجداد یہیں سے تھے، ان کی دادی کا گھر یہی ہے، یہ شہر بہت ہی پیارا ہے۔

ان کے مطابق وہ کراچی میں ہی پیدا ہوئیں، یہی پلی بڑھیں، انہیں یہ شہر بہت اچھا لگتا ہے اور یہ کہ ہر کسی کو اپنا شہر اچھا لگتا ہے، کیوں کہ وہاں ہر کسی کے دادا، دادی، نانا، نانی کا گھر ہوتے ہے، اس شہر سے ہر کسی کی یادیں جڑی ہوتی ہیں۔

ماہرہ خان کے مطابق اگر ان سے پوچھا جائے کہ ان کی نظر میں کراچی کیا ہے؟ تو وہ یہی کہیں گی کہ یہ شہر ’ماں‘ کی طرح ہے۔

انہوں نے کہا کہ کراچی ماں کی طرح ہے جو ہر کسی کو بانہیں پھیلا کر خوش آمدید کرتا ہے، وہ لوگوں سے ماں کی طرح پیار کرتا ہے اور لوگوں کو بہت کچھ دیتا ہے، لوگ یہاں سے بہت کچھ لے جاتے ہیں لیکن کچھ لوگ اس شہر کے ساتھ برا بھی کرتے ہیں، پھر بھی یہ شہر ماں کی طرح ان برے لوگوں کی غلطیاں معاف کرتا ہے۔

اداکارہ کا کہنا تھا کہ انہیں کراچی کی طرح لاہور بھی بہت پسند ہے، اس شہر کی کیا بات ہے، وہ شہر علامہ اقبال کا شہر ہے، وہاں اپنائیت محسوس ہوتی ہے، وہ ادب اور ثقافت کا شہر ہے۔

ماہرہ خان نے صبا قمر کا نام لیے بغیر کہا کہ ان کے خیال میں اداکارہ کے بیان کو غلط سمجھا اور لیا گیا، اپنا شہر ہر کسی کو پیارا لگتا ہے۔

ان کے مطابق یہ ہمارا ملک ہے اور ہمیں اس کے تمام شہر پسند ہیں، کراچی سب کے لیے ماں کی طرح ہے۔

