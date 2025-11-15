  • KHI: Clear 26.2°C
ملتان سلطانز کو پی سی بی کی جانب سے نیا پی ایس ایل کنٹریکٹ نہ ملنے کا انکشاف

غلام مرتضیٰشائع 15 نومبر 2025 03:42pm
— فوٹو: ڈان نیوز

پاکستان سپر لیگ کی فرنچائز ملتان سلطانز مینجمنٹ کو پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کی جانب سے نیا پی ایس ایل کنٹریکٹ نہ ملنے کا انکشاف ہوا۔

ڈان نیوز کے مطابق ملتان سلطانز کو نیا پی ایس ایل کنٹریکٹ نہ ملنے کا انکشاف ہوا ہے، ذرائع نے بتایا ہے کہ ملتان سلطانز کمپلائنس پالیسی پر پورا نہیں اتری۔

ذرائع کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے بقیہ 5 فرنچائزز (کراچی کنگز، پشاور زلمی، اسلام آباد یونائیٹڈ، کوئٹہ گلیڈی ایٹرز اور لاہور قلندرز) کو کنٹریکٹ آفر کیے گئے ہیں۔

پی سی بی کی جانب سے تمام فرنچائزز کو طے شدہ ویلیو کے مطابق 25 فیصد اضافے کے ساتھ کنٹریکٹ آفر کیے گئے اور انہیں کنٹریکٹ سائن کرنے کیلئے 10 دن کا وقت دیا گیا ہے۔

علاوہ ازیں، ملتان سلطانز مینجمنٹ کو پی ایس ایل ویلیوایشن رپورٹ بھی نہیں بھیجی گئی۔

یاد رہے کہ ملتان سلطانز کے مالک علی ترین نے منیجمنٹ کے خلاف بیان بازی کی تھی اور علی ترین نے پی سی بی کا لیگل نوٹس بھی پھاڑ دیا تھا۔

اس سے قبل، ملتان سلطانز نے مختلف تجاویز پر مبنی چیئرمین پی سی بی کے نام ایک خط بھی لکھا تھا۔

دوسری جانب، پی ایس ایل کی ساتویں اور آٹھویں ٹیم کی فروخت کے لیے پی سی بی نے ٹینڈر جاری کردیا۔

پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق پی ایس ایل کی دو ٹیمیں خریدنے کے خواہش مند افراد 15 دسمبر تک پروپوزل جمع کراسکتے ہیں جس کے بعد نیلامی کے ذریعے پی ایس ایل کی دو نئی ٹیمیں فروخت کی جائیں گی۔

پی ایس ایل کی دو نئی ممکنہ ٹیموں میں حیدر آباد، سیالکوٹ، مظفر آباد، فیصل آباد، گلگت اور راولپنڈی کو شامل کیا گیا ہے، مالکان ان دو شہروں میں سے کسی بھی ٹیم کو منتخب کرسکتے ہیں۔

