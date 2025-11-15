  • KHI: Clear 26.2°C
  • LHR: Clear 20.1°C
  • ISB: Clear 14.1°C
  • KHI: Clear 26.2°C
  • LHR: Clear 20.1°C
  • ISB: Clear 14.1°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

حیدرآباد: غیر قانونی آتش بازی کا سامان بنانے والے کارخانہ میں دھماکے، 4 افراد جاں بحق، 5 زخمی

ویب ڈیسک شائع November 15, 2025 اپ ڈیٹ November 15, 2025 05:29pm
— فوٹو: ڈان نیوز
— فوٹو: ڈان نیوز

حیدر آباد کے علاقے لطیف آباد نمبر 10 میں واقع غیر قانونی آتش بازی کا سامان بنانے والے کارخانے میں دھماکے کے بعد آگ لگ گئی، جس کے نتیجے میں 4 مزدور جاں بحق جبکہ 5 زخمی ہو گئے ہیں۔

ڈان نیوز کے مطابق لطیف آباد یونٹ نمبر 10 لغاری گوٹھ میں واقع رہائشی علاقے میں واقع غیر قانونی آتش بازی کا سامان بنانے والے کارخانہ میں دھماکے بعد پورا علاقے لرزا اٹھا، دھماکے کے بعد کارخانے میں آگ لگ گئی، اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کی گاڑیاں موقع پر پہنچ کر آگ بھجانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔

دھماکوں اور آگ لگنے سے 4 مزدور جاں بحق جبکہ 5 زخمی ہو گئے، جاں بحق افراد کی لاشوں اور زخمی مزدوروں کو مقامی ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔

دریں اثنا، وزیراعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے حیدرآباد فیکٹری دھماکے کا نوٹس لیتے ہوئے زخمی مزدوروں کو فوری اور بہترین طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے ساتھ ہی انہوں نے واقعے کی فوری رپورٹ بھی طلب کر لی۔

مراد علی شاہ نے کمشنر و ڈی سی حیدرآباد سے فوری حقائق نامہ طلب کیا اور فیکٹری میں حفاظتی انتظامات کا مکمل آڈٹ کرنے کا حکم بھی دیا۔

انہوں نے کہا کہ دھماکے کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی، مزدوروں کے تحفظ میں کوتاہی برداشت نہیں کریں گے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

پیٹرول فی لیٹر 2 روپے سستا اور ڈیزل 9.5 روپے مہنگا ہونے کا امکان

2

شادی سے پہلے منی اسکرٹ پہنتی تھی، بعد میں برقع بھی پہنا، فریال گوہر

3

27ویں ترمیم کے بعد اسلام آباد ہائیکورٹ کے 2 ججز کا ممکنہ رخصتی کا عندیہ

4

اسلام آباد کچہری خودکش حملے کا ہینڈلر ساجد اللہ عرف شینا 3 ساتھیوں سمیت گرفتار

5

دوسرے شوہر ڈرماٹولوجسٹ تھے، 9 سال کی رفاقت کے بعد کینسر کے باعث انتقال کر گئے، فریال گوہر

6

نائمہ خان نے اپنی بیٹی کی موت کا دردناک واقعہ بیان کردیا

7

قومی اسمبلی میں آرمی ایکٹ ترمیمی بل 2025 منظور، آرمی چیف اب چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے

8

فیروز خان کی اہلیہ اور سابق بیوی کے درمیان آن لائن جھگڑا

کارٹون

کارٹون : 15 نومبر 2025
کارٹون : 14 نومبر 2025