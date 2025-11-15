حیدرآباد: غیر قانونی آتش بازی کا سامان بنانے والے کارخانہ میں دھماکے، 4 افراد جاں بحق، 5 زخمی

حیدرآباد: غیر قانونی آتش بازی کا سامان بنانے والے کارخانہ میں دھماکے، 4 افراد جاں بحق، 5 زخمی
حیدر آباد کے علاقے لطیف آباد نمبر 10 میں واقع غیر قانونی آتش بازی کا سامان بنانے والے کارخانے میں دھماکے کے بعد آگ لگ گئی، جس کے نتیجے میں 4 مزدور جاں بحق جبکہ 5 زخمی ہو گئے ہیں۔
ڈان نیوز کے مطابق لطیف آباد یونٹ نمبر 10 لغاری گوٹھ میں واقع رہائشی علاقے میں واقع غیر قانونی آتش بازی کا سامان بنانے والے کارخانہ میں دھماکے بعد پورا علاقے لرزا اٹھا، دھماکے کے بعد کارخانے میں آگ لگ گئی، اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کی گاڑیاں موقع پر پہنچ کر آگ بھجانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔
دھماکوں اور آگ لگنے سے 4 مزدور جاں بحق جبکہ 5 زخمی ہو گئے، جاں بحق افراد کی لاشوں اور زخمی مزدوروں کو مقامی ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔
دریں اثنا، وزیراعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے حیدرآباد فیکٹری دھماکے کا نوٹس لیتے ہوئے زخمی مزدوروں کو فوری اور بہترین طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے ساتھ ہی انہوں نے واقعے کی فوری رپورٹ بھی طلب کر لی۔
مراد علی شاہ نے کمشنر و ڈی سی حیدرآباد سے فوری حقائق نامہ طلب کیا اور فیکٹری میں حفاظتی انتظامات کا مکمل آڈٹ کرنے کا حکم بھی دیا۔
انہوں نے کہا کہ دھماکے کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی، مزدوروں کے تحفظ میں کوتاہی برداشت نہیں کریں گے۔