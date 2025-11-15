  • KHI: Clear 21.1°C
  • LHR: Clear 14.2°C
  • ISB: Clear 12.8°C
  • KHI: Clear 21.1°C
  • LHR: Clear 14.2°C
  • ISB: Clear 12.8°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

سکھر: 27ویں آئینی ترمیم کیخلاف منعقدہ سندھ وکلا کنونشن میں ہنگامہ آرائی، 5 افراد زیر حراست

وسیم شمسی شائع November 15, 2025
— فوٹو: اسکرین گریب
— فوٹو: اسکرین گریب

پولیس نے سکھر میں ہونے والے آل سندھ وکلاء کنونشن میں ہنگامہ آرائی کے بعد 5 افراد کو حراست میں لے لیا، یہ کنونشن 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف احتجاج کے طور پر سکھر ڈسٹرکٹ بار میں منعقد کیا گیا تھا۔

کنونشن میں موجود ایک گروہ نے صدر مملکت آصف علی زرداری کے خلاف نعرے بازی شروع کی، جبکہ وکلا ایک دوسرے گروہ نے صدر کے حق میں نعرے لگائے۔

صورتحال اس وقت مزید خراب ہوئی، جب سادہ لباس میں ملبوس افراد نے مداخلت کی اور ان کے اور وکلاء کے درمیان تلخ کلامی اور ہاتھا پائی شروع ہوگئی۔

دریں اثنا، احتجاج کرنے والے کچھ وکلاء نے مبینہ طور پر 5 باہر سے آنے والے افراد (سادہ کپڑوں میں ملبوس وکلاء کنونشن میں داخل ہوئے تھے) کو تشدد کا نشانہ بنایا، ایڈووکیٹ کے بی لغاری نے بتایا کہ ان پانچ افراد کو گرفتار کرکے پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔

انہوں نے کہا کہ ’وکیل بھائی ہیں، اور ہمیں کوئی نہیں لڑوا سکتا۔‘

کے بی لغاری نے مزید بتایا کہ سکھر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر قربان علی ملانو کو ہنگامہ آرائی کے دوران طبیعت خراب ہونے پر ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔

ادھر، کنونشن میں ہنگامہ اور بدنظمی پیدا کرنے والے افراد کو مبینہ طور پر پیپلز پارٹی کے کارکنان بتایا جا رہا ہے۔

وکلاء کے مطابق ہنگامہ اس وقت شروع ہوا، جب کراچی بار کے جنرل سیکریٹری رحمٰن کورائی نے اپنی تقریر کے دوران وزیرِ داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کا نام لیا۔

یہ سنتے ہی مبینہ پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے وکلا کی قیادت بشمول عامر نواز وڑائچ، قربان علی ملانو، کے بی لغاری، حسیب جمالی اور شفقت رحیم پر حملہ کر دیا۔

دیگر وکلاء نے قیادت کو بچانے کی کوشش کی، لیکن سینئر وکلاء معمولی زخمی ہوئے اور انہیں ہسپتال منتقل کیا گیا۔

سندھ یونائیٹڈ پارٹی کے صدر اور سیو سندھ ریور موومنٹ کے کنوینر سید زین شاہ نے اس واقعے کی شدید مذمت کی۔

صوبائی وزیر داخلہ کا وکلا کنونشن میں وکلا پر حملے کا نوٹس

ادھر، وزیر قانون و داخلہ سندھ ضیا الحسن لنجار کا سکھر وکلاء کنونشن میں وکلاء پر حملے کی مذمت کی اور اس واقعے کا نوٹس لے لیا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری بیان کے مطابق ضیا الحسن لنجار کا کہنا تھا کہ وکلا پر حملے میں ملوث افراد کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی، انہوں نے کہا کہ سینئر وکیل رہنما قربان ملانو اور دیگر پر مبینہ وکلا برادری کا حملہ افسوناک ہے۔

وزیر داخلہ سندھ کا کہنا تھا کہ وکلاء میری اپنی برادری ہے، وکلا برادری آپس میں تنازعات سے اجتناب برتیں، وکلا برادری آپس میں اتحاد کو قائم رکھیں۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

پیٹرول فی لیٹر 2 روپے سستا اور ڈیزل 9.5 روپے مہنگا ہونے کا امکان

2

شادی سے پہلے منی اسکرٹ پہنتی تھی، بعد میں برقع بھی پہنا، فریال گوہر

3

27ویں ترمیم کے بعد اسلام آباد ہائیکورٹ کے 2 ججز کا ممکنہ رخصتی کا عندیہ

4

اسلام آباد کچہری خودکش حملے کا ہینڈلر ساجد اللہ عرف شینا 3 ساتھیوں سمیت گرفتار

5

دوسرے شوہر ڈرماٹولوجسٹ تھے، 9 سال کی رفاقت کے بعد کینسر کے باعث انتقال کر گئے، فریال گوہر

6

نائمہ خان نے اپنی بیٹی کی موت کا دردناک واقعہ بیان کردیا

7

فیروز خان کی اہلیہ اور سابق بیوی کے درمیان آن لائن جھگڑا

8

قومی اسمبلی میں آرمی ایکٹ ترمیمی بل 2025 منظور، آرمی چیف اب چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے

کارٹون

کارٹون : 15 نومبر 2025
کارٹون : 14 نومبر 2025