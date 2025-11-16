’جمع تقسیم‘ میں مسجد کے مناظر کی شوٹنگ کرتے ہوئے ہچکچا رہا تھا، دیپک پروانی
اداکار و فیشن ڈیزائنر دیپک پروانی کا کہنا تھا کہ ڈراما ’جمع تقسیم‘ کے دوران مسجد میں شوٹنگ کرتے ہوئے وہ ابتدا میں خاصی ہچکچاہٹ کا شکار تھے۔
دیپک پروانی نے حال ہی میں فوشیا میگزین کو دیے گئے ایک انٹرویو میں ڈراما سیریل ’جمع تقسیم‘ کے تجربات اور اپنے اداکاری کے شوق پر کھل کر بات کی۔
انہوں نے کہا کہ اگرچہ لوگ انہیں زیادہ تر فیشن کے شعبے تک محدود سمجھتے ہیں، لیکن انہیں اداکاری سے بھی گہرا شغف ہے اور وہ ہمیشہ ایسے کرداروں کا انتخاب کرتے ہیں جو ناظرین پر دیرپا اثر چھوڑیں۔
دیپک پروانی نے بتایا کہ ڈراما ’جمع تقسیم‘ میں کچھ ایسے مناظر تھے، جن کے بارے میں انہیں عکس بندی سے قبل خدشہ تھا کہ شاید وہ ان کی شوٹنگ کے دوران خود کو غیر آرام دہ محسوس کریں گے، تاہم بعد میں ایسا نہیں ہوا۔
ان کے مطابق ان ہی مناظر میں سے ایک منظر مسجد میں شوٹ کیا گیا تھا، جو جلد ڈرامے میں نشر ہوگا، ابتدا میں وہ ان مناظر کی ادائیگی کے حوالے سے ہچکچاہٹ کا شکار تھے، مگر جب شوٹنگ شروع ہوئی تو وہ نہ صرف پرسکون تھے بلکہ بہت پُرجوش بھی ہوگئے۔
انہوں نے بتایا کہ ڈرامے میں کچھ اسلامی اصطلاحات بھی استعمال کی گئی ہیں جن کی ادائیگی انہیں ابتدا میں مشکل لگ رہی تھی، تاہم وہ سمجھتے ہیں کہ اداکار وہی ہے جو ہر قسم کا کردار بااعتماد طریقے سے نبھا سکے اور انہوں نے ایسا کرکے دکھایا۔
دیپک پروانی کا مزید کہنا تھا کہ جب بھی ہم کوئی کردار یا کام لیتے ہیں تو اسے پوری مہارت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔
انہوں نے بتایا کہ شوٹنگ سے قبل ان سے پوچھا گیا تھا کہ کیا وہ یہ مناظر کر پائیں گے، جس پر ان کا جواب یہی تھا کہ بطور اداکار یہ ان کا پیشہ ورانہ فریضہ ہے اور وہ اسے بخوبی ادا کریں گے۔
خیال رہے کہ دیپک پروانی ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا شمار پاکستانی فیشن انڈسٹری کے معروف و ممتاز ڈیزائنرز میں ہوتا ہے۔