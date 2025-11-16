  • KHI: Clear 27.6°C
آزاد کشمیر: کوٹلی میں اسکریپ کی دکان میں دھماکا، 3 افراد جاں بحق، متعدد زخمی

ویب ڈیسکشائع 16 نومبر 2025 05:15pm
— فائل فوٹو: اے ایف پی
— فائل فوٹو: اے ایف پی

آزاد کشمیر کے شہر کوٹلی میں اسکریپ کی دکان میں دھماکا سے 3 افراد جاں بحق جب کہ متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔

ڈان نیوز کے مطابق مقامی ریسکیو حکام نے بتایا کہ دھماکے سے جاں بحق ہونے والے افراد کی لاشوں اور زخمیوں کو ڈی ایچ کیو ہسپتال کوٹلی منتقل کردیا گیا ہے جب کہ سیکیورِٹی اداروں نے علاقے کو گھیرے میں لے کر تحقیقات شروع کر دی ہیں۔

مقامی افراد کے مطابق کچرا اٹھانے والے بچے غلطی سے مائن اٹھا کر دکان پر لائے جو بعد ازاں پھٹ گیا، مقامی رہائشیوں کے مطابق ایل او سی سے کے قریب بچھائے مائنز دریا میں بہہ کر کوٹلی کی جانب آجاتے ہیں۔

