بھارت سے آنے والے یاتریوں سے 10 لاکھ سے زائد کرایہ وصولی کا انکشاف
قومی اسمبلی کی ذیلی کمیٹی برائے ریلویز میں یاترا ٹرین کراچی تا ننکانہ صاحب میں مسافروں سے 10 لاکھ زائد کرایہ وصولی کا انکشاف ہوا ہے۔
کنوینئر رمیش لال کی زیرِ صدارت قومی اسمبلی کی ذیلی کمیٹی برائے ریلویز کا اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں منعقد ہوا۔
کمیٹی نے یاترا ٹرین کے مسافروں سے اضافی رقم لینے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بھارت سے آنے والے یاتریوں کا ہم نے ہمیشہ مثبت امیج کے ساتھ استقبال کیا ہے۔
کنوینئر کمیٹی نے ریلوے حکام پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یاترا ٹرین کے کرایوں میں ساڑھے 10 لاکھ روپے سے زائد فرق کیوں آیا ہے؟
ریلوے کی جانب سے بھیجی گئی رسیدوں میں کرایوں کا بڑا فرق سامنے آیا ہے، کمیٹی ممبر صادق میمن نے کہا کہ ریلوے نے کلومیٹر غلط لکھ کر کرایہ کیسے بڑھا دیا، بتایا جائے کلو میٹرز غلط کیسے لکھے گئے اور کرایہ زیادہ کیسے بن گیا؟
کنوینئر کمیٹی نے کہا کہ کرتارپور راہداری سے لے کر ہر سطح پر یاتریوں کو سہولیات فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے، محکمہ ریلوے کا یہ رویہ قابلِ قبول نہیں ہے،اضافی رقم ہر صورت میں مسافروں کو واپس کی جائے۔
مزید کہا کہ ریلوے حکام یاتریوں سے تحریری طور پر معذرت کریں، معاملے کی انکوائری لازمی کی جائے اور ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کریں، محکمہ ریلوے کے مارکیٹنگ مینیجر کیا کر رہے ہیں، یہ معاملہ دبایا نہیں جا سکتا اور نہ اسے کارپٹ کے نیچے جانے دیں گے۔
ریلوے حکام نے کمیٹی کو یقین دہانی کرائی کہ ذمہ دارن افسران کے خلاف کارروائی ضرور کی جائے گی، انکوائری رولز کے مطابق ہوگی، کمیٹی کو مکمل رپورٹ دی جائے گی، یہ معاملہ چھپایا نہیں جائے گا، اندرونی طور پر بھی سزا دی جائے گی۔
مزید برآں، کنوینئر کمیٹی نے محکمہ ریلوے کی ناقص کارکردگی اور ٹرینوں کی خستہ حالت کو بے نقاب کرتے ہوئے کہا کہ کچھ عرصہ پہلے ایک موجودہ ممبر قومی اسمبلی کو ریلوے سفر کے لیے آمادہ کیا۔
ان کا کہنا تھا کہ سفر کے دوران واش رومز کی حالت غیر تھی، واش روم استعمال کے لیے گئے تو پانی تک اندر موجود نہیں تھا، ممبر قومی اسمبلی کو منرل واٹر کی بوتل دے کر واش روم بھیجا، محکمہ ریلوے ٹرینوں کو بلیو رنگ سے سرخ رنگ اور سرخ سے بلیو کررہے ہیں، ریلوے محکمہ میں ایک مافیا موجود ہے۔
کنوینئر کمیٹی نے ان تمام تر غفلتوں اور نااہلی کا ذمہ دار سی ای او ریلوے عامر علی بلوچ کو قرار دیتے ہوئے کہا کہ سی ای او ریلوے سے کہیں کہ اپنا قبلہ درست کرے نہیں تو پوری کمیٹی ان کے خلاف تحریک استحقاق لائے گی، ریلوے مافیا نے یاتریوں سے زائد کرایہ وصول کرکے ملک کی بدنامی کی ہے۔