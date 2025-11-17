  • KHI: Clear 23.5°C
  • LHR: Partly Cloudy 16.1°C
  • ISB: Partly Cloudy 13.8°C
  • KHI: Clear 23.5°C
  • LHR: Partly Cloudy 16.1°C
  • ISB: Partly Cloudy 13.8°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

ڈیرہ اسمٰعیل خان: سیکیورٹی فورسز کی کارروائی، خارجی سرغنہ سمیت 10 دہشتگرد ہلاک

ویب ڈیسک شائع November 17, 2025 اپ ڈیٹ November 17, 2025 06:01pm
— فائل فوٹو: آئی ایس پی آر
— فائل فوٹو: آئی ایس پی آر

خیبرپختونخوا کے ضلع ڈیرہ اسمٰعیل خان میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی کے نتیجے میں فتنۃ الخواج کے سرغنہ عالم محسود سمیت 10 دہشتگرد ہلاک اور 4 زخمی ہوگئے۔

ڈان نیوز کے مطابق سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ سیکیورٹی فورسز نے ڈیرہ اسمٰعیل خان کے علاقے کلاچی میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر انٹیلی جنس بیسڈ آپریشن کیا۔

سیکیورٹی ذرائع کا کہنا تھا کہ آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے فتنۃ الخوارج کے 10 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا، اس دوران 4 خارجی زخمی بھی ہوئے، ہلاک کئے گئے 4 خوارجیوں کا تعلق افغانستان سے ہے۔

سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کے قبضے سے بھاری مقدار میں بارودی مواد، خود کش جیکٹس ، آئی ای ڈیز اور اسلحہ برآمد ہوا۔

سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ خارجی عالم محسود 2008 میں نواز کوٹ پوسٹ پر حملے میں ملوث تھا جبکہ بنوں جیل اور آرمی پوسٹ پر حملے میں بھی ملوث رہا ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

برطانیہ میں پناہ کے نظام میں بڑی تبدیلی: مستقل رہائش کیلئے 20 سال کا انتظار لازم

2

جنسی حملے کی لائیو ویڈیو نشر کرنے پر15 سالہ لڑکا گرفتار

3

یوٹیوبر مسٹر بیسٹ نے سعودی عرب میں پاپ اپ پارک کھول لیا

4

امریکا نے بحیرہ کیریبیئن میں فوجی آپریشن شروع کر دیا

5

ٹرمپ ممکنہ طور پر سعودی عرب کو ایف-35 لڑاکا طیارے فروخت کر سکتے ہیں، امریکی اہلکار

6

چین میں اربوں ڈالر کی پونزی اسکیم چلانے والی خاتون کو برطانیہ میں 11 سال قید، جیل منتقل

7

چینی خلاباز جہاز سے خلائی ملبہ ٹکرانے سے نقصان پہنچنے کے بعد زمین پر واپس پہنچ گئے

8

بھارتی ریاست مدھیا پردیش میں 12 سالہ لڑکی کا ریپ، مدد مانگنے پر دھتکار دیا گیا

کارٹون

کارٹون : 17 نومبر 2025
کارٹون : 16 نومبر 2025