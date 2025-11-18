  • KHI: Clear 28.9°C
حاملہ خواتین کے تناؤ سے بچوں کے دودھ کے دانت جلدی نکل سکتے ہیں، تحقیق

ہیلتھ ڈیسکشائع 18 نومبر 2025 08:07pm
—فائل فوٹو
—فائل فوٹو

تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ حاملہ خواتین اگر تناؤ میں ہوں تو ان کے بچوں کے دودھ کے دانت وقت سے پہلے نکل سکتے ہیں۔

طبی ویب سائٹ پر شائع تحقیق کے مطابق امریکا میں کی گئی اس تحقیق کے دوران 142 حاملہ خواتین کا مطالعہ کیا گیا، اس دوران ان خواتین کے تھوک کے نمونے لیے گئے اور ان کے تناؤ کی سطح کو جانچا گیا۔

تحقیق کے دوران ان خواتین کے بچوں کی پیدائش کے بعد کا گہرائی سے مشاہدہ کیا گیا، جیسے 2، 4، 6، 12، 18 اور 24 ویں مہینے کی عمر تک بچوں کا مطالعہ کیا گیا۔

نتائج سے معلوم ہوا کہ وہ مائیں جن کے تناؤ کے ہارمون (کورٹیسول) کی سطح زیادہ تھی، ان کے بچوں کے دودھ کے دانت جلدی نکلے۔

خاص طور پر چھے ماہ کی عمر تک ایسے بچوں میں اوسطاً چار دانت زیادہ نکلے، ان بچوں کے مقابلے میں جن کی ماؤں میں کم کورٹیسول تھا۔

ماہرین کے مطابق ماؤں کے تناؤ کا ہارمون بچوں کے ہڈیوں اور دانتوں کی نمو کو متاثر کرتا ہے، جیسے کیلشیم اور وٹامن ڈی کی ریگولیشن میں فرق پیدا کرنا۔

ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس بارے میں مزید تحقیق کی ضرورت ہے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ ماں کے ہارمونز کی سطح کس حد تک اور کن میکانی راستوں کے ذریعے بچے کی مجموعی صحت اور عمر پر اثر ڈالتی ہے۔

