  • KHI: Sunny 28.5°C
  • LHR: Partly Cloudy 24°C
  • ISB: Sunny 21.3°C
  • KHI: Sunny 28.5°C
  • LHR: Partly Cloudy 24°C
  • ISB: Sunny 21.3°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

طلحہ انجم کے بھارتی پرچم لہرانے کے تنازع پر علی رحمٰن خان کا اہم مشورہ

انٹرٹینمنٹ ڈیسکشائع 19 نومبر 2025 12:51pm
—فوٹو: اسکرین گریب
—فوٹو: اسکرین گریب

گلوکار طلحہ انجم کے نیپال میں کنسرٹ کے دوران بھارتی پرچم لہرانے کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر شدید ردعمل سامنے آیا، جس پر اداکار علی رحمٰن خان نے اہم مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ موجودہ حساس حالات میں ایسے معاملات سے دور رہنا بہتر ہے۔

گزشتہ دنوں طلحہ انجم کی جانب سے نیپال میں ہونے والے ایک کنسرٹ کے دوران بھارتی پرچم لہرانے کی ویڈیو وائرل ہوئی، جس پر سوشل میڈیا صارفین نے انہیں شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔

گلوکار نے تنقید کے ردعمل میں کہا کہ ان کے دل میں نفرت کے لیے کوئی جگہ نہیں اور ان کے فن کے لیے کوئی سرحد نہیں۔

انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ان کے بھارتی پرچم لہرانے سے تنازع پیدا ہوا ہے تو وہ یہ عمل دوبارہ بھی دہرائیں گے۔

حال ہی میں نادیہ خان نے اپنے پروگرام ’رائز اینڈ شائن‘ میں علی رحمٰن خان کو مدعو کیا اور ان سے طلحہ انجم کے بھارتی پرچم لہرانے کے معاملے پر بات کی۔

نادیہ خان نے کہا کہ طلحہ انجم نے کنسرٹ کے دوران ایک ایسے ملک کا جھنڈا لہرایا جس کے دل میں پاکستان کے لیے نفرت بھری ہوئی ہے، جو ہمارے ملک کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کر رہا ہے اور پانی کے معاملے میں بھی اس کا رویہ درست نہیں۔

میزبان نے اس معاملے پر علی رحمٰن خان سے سوال کیا کہ وہ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں۔

علی رحمٰن خان نے اس معاملے پر اپنا ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ وہ اس پورے معاملے سے مکمل طور پر آگاہ نہیں ہیں، لیکن دونوں ممالک کے درمیان موجودہ حساس معاملات کو مدنظر رکھتے ہوئے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ فنکار کو اس قسم کے معاملات سے خود کو دور رہنا چاہیے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

’شکریہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ! تاریخ بھولے گی نہ معاف کرے گی‘

2

بنگلہ دیش کی سابق وزیراعظم شیخ حسینہ واجد کو انسانیت کیخلاف جرائم کے مقدمے میں سزائے موت

3

27ویں آئینی ترمیم کے بعد تمام قانونی راستے بند، عمران خان کا اگلا قدم کیا ہوگا؟

4

خارجی دہشتگرد احسان اللہ کے فتنۃ الخوارج سے متعلق ہوشربا انکشافات

5

ٹی وی میزبان شاہ زیب خانزادہ ہراسانی کا شکار، سیاسی و صحافتی شخصیات دفاع میں آگئیں

6

مدینہ کے قریب بھارتی زائرین کی بس کو حادثہ، 45 افراد جاں بحق

7

کنسرٹ میں بھارتی پرچم لہرانے پر تنقید، طلحہ انجم کا ردعمل آگیا

8

قومی ترانے کی بے ادبی، ملک مخالف نعرے، گومل یونیورسٹی کے متعدد طلبہ فارغ

کارٹون

کارٹون : 19 نومبر 2025
کارٹون : 18 نومبر 2025