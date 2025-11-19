طلحہ انجم کے بھارتی پرچم لہرانے کے تنازع پر علی رحمٰن خان کا اہم مشورہ
گلوکار طلحہ انجم کے نیپال میں کنسرٹ کے دوران بھارتی پرچم لہرانے کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر شدید ردعمل سامنے آیا، جس پر اداکار علی رحمٰن خان نے اہم مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ موجودہ حساس حالات میں ایسے معاملات سے دور رہنا بہتر ہے۔
گزشتہ دنوں طلحہ انجم کی جانب سے نیپال میں ہونے والے ایک کنسرٹ کے دوران بھارتی پرچم لہرانے کی ویڈیو وائرل ہوئی، جس پر سوشل میڈیا صارفین نے انہیں شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔
گلوکار نے تنقید کے ردعمل میں کہا کہ ان کے دل میں نفرت کے لیے کوئی جگہ نہیں اور ان کے فن کے لیے کوئی سرحد نہیں۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ان کے بھارتی پرچم لہرانے سے تنازع پیدا ہوا ہے تو وہ یہ عمل دوبارہ بھی دہرائیں گے۔
حال ہی میں نادیہ خان نے اپنے پروگرام ’رائز اینڈ شائن‘ میں علی رحمٰن خان کو مدعو کیا اور ان سے طلحہ انجم کے بھارتی پرچم لہرانے کے معاملے پر بات کی۔
نادیہ خان نے کہا کہ طلحہ انجم نے کنسرٹ کے دوران ایک ایسے ملک کا جھنڈا لہرایا جس کے دل میں پاکستان کے لیے نفرت بھری ہوئی ہے، جو ہمارے ملک کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کر رہا ہے اور پانی کے معاملے میں بھی اس کا رویہ درست نہیں۔
میزبان نے اس معاملے پر علی رحمٰن خان سے سوال کیا کہ وہ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں۔
علی رحمٰن خان نے اس معاملے پر اپنا ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ وہ اس پورے معاملے سے مکمل طور پر آگاہ نہیں ہیں، لیکن دونوں ممالک کے درمیان موجودہ حساس معاملات کو مدنظر رکھتے ہوئے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ فنکار کو اس قسم کے معاملات سے خود کو دور رہنا چاہیے۔