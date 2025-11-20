  • KHI: Sunny 29.6°C
  • LHR: Sunny 24.3°C
  • ISB: Sunny 21.7°C
  • KHI: Sunny 29.6°C
  • LHR: Sunny 24.3°C
  • ISB: Sunny 21.7°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

بچوں کو اپنے مستقبل کے فیصلوں میں رائے دینے کا حق حاصل ہونا چاہیے، صبا قمر

انٹرٹینمنٹ ڈیسکشائع 20 نومبر 2025 01:15pm
—فوٹو: انسٹاگرام
—فوٹو: انسٹاگرام

اقوام متحدہ کے ادارہ برائے اطفال (یونیسف) میں پاکستان کی سفیر صبا قمر نے بچوں کے عالمی دن کے موقع پر کہا کہ ہر بچے کو اپنے مستقبل کے فیصلوں میں رائے دینے کا حق حاصل ہونا چاہیے۔

صبا قمر نے بچوں کے عالمی دن کے موقع پر انسٹاگرام پر ایک ویڈیو جاری کی، جس میں انہوں نے پاکستان میں بچوں کے حقوق کو اجاگر کیا۔

ویڈیو میں صبا قمر نے یونیسیف کی نیلے رنگ کی شرٹ پہنی ہوئی تھی، جو عالمی یومِ بچوں کے لیے نمائندہ رنگ ہے تاکہ یکجہتی دکھائی جا سکے۔

صبا قمر نے ویڈیو میں کہا کہ ہر بچے کا بنیادی حق ہے کہ وہ صحت مند طریقے سے پرورش پائے، محفوظ ماحول میں زندگی گزارے اور اپنے مستقبل کے فیصلوں میں اپنی آواز رکھ سکے۔

انہوں نے زور دیا کہ ہر بچے کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ اپنے مستقبل کے فیصلوں میں شامل ہوں۔

خیال رہے کہ پاکستان میں 1 کروڑ 90 لاکھ سے زائد کم عمر بچیوں کی شادیاں ہوچکی ہیں، جو عالمی سطح پر چھٹی سب سے زیادہ تعداد ہے۔

ملک میں نوجوان لڑکیوں میں سے نصف سے زیادہ اپنی 18ویں سالگرہ سے پہلے حاملہ ہو جاتی ہیں، جو ماں اور بچے دونوں کے لیے جان لیوا ہو سکتا ہے۔

یونیسف نے 2024 میں صبا قمر کو پاکستان میں بچوں کے حقوق کے لیے اپنا پہلا قومی سفیر مقرر کیا تھا۔

یہ اعلان بچوں کے عالمی دن کے موقع پر کیا گیا، جو لڑکیوں کے حقوق کے تحفظ اور دنیا بھر میں ان کے منفرد چیلنجز کو تسلیم کرنے کے لیے مخصوص ہے۔

صبا قمر نے پریس ریلیز میں کہا تھا کہ یونیسف سے منسلک ہونا ان کے لیے اعزاز کی بات ہے اور وہ جہاں بھی ہوں ہر بچے کے لیے ہر حق حاصل کرنے کے مشن کی آواز بلند کریں گی۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

آئی سی سی نے بابراعظم پر جرمانہ عائد کردیا

2

محمد بن سلمان کا خاشقجی کے قتل پر اظہار افسوس، ٹرمپ کی جانب سے شہزادے کا دفاع

3

بولی وڈ کی پاکستان مخالف فلم ’دھرندر‘ میں بینظیر بھٹو کی تصاویر کا استعمال

4

دبئی ایئرشو: بھارتی طیارے سے فیول لیک ہونے کی ویڈیو وائرل، آن لائن مذاق بن گیا

5

’شکریہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ! تاریخ بھولے گی نہ معاف کرے گی‘

6

مئی کا تنازع صرف ٹریلر تھا، پوری طرح تیار ہیں، بھارتی آرمی چیف کی جنگ کی دھمکی

7

کراچی: ڈی ایچ اے سے سرکاری اہلکار کی نوبیاہتا اہلیہ کی لاش برآمد

8

27ویں آئینی ترمیم کے بعد 3 اہم آئینی اور عدالتی اداروں کی تشکیل نو کردی گئی

کارٹون

کارٹون : 20 نومبر 2025
کارٹون : 19 نومبر 2025