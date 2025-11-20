بچوں کو اپنے مستقبل کے فیصلوں میں رائے دینے کا حق حاصل ہونا چاہیے، صبا قمر
اقوام متحدہ کے ادارہ برائے اطفال (یونیسف) میں پاکستان کی سفیر صبا قمر نے بچوں کے عالمی دن کے موقع پر کہا کہ ہر بچے کو اپنے مستقبل کے فیصلوں میں رائے دینے کا حق حاصل ہونا چاہیے۔
صبا قمر نے بچوں کے عالمی دن کے موقع پر انسٹاگرام پر ایک ویڈیو جاری کی، جس میں انہوں نے پاکستان میں بچوں کے حقوق کو اجاگر کیا۔
ویڈیو میں صبا قمر نے یونیسیف کی نیلے رنگ کی شرٹ پہنی ہوئی تھی، جو عالمی یومِ بچوں کے لیے نمائندہ رنگ ہے تاکہ یکجہتی دکھائی جا سکے۔
صبا قمر نے ویڈیو میں کہا کہ ہر بچے کا بنیادی حق ہے کہ وہ صحت مند طریقے سے پرورش پائے، محفوظ ماحول میں زندگی گزارے اور اپنے مستقبل کے فیصلوں میں اپنی آواز رکھ سکے۔
انہوں نے زور دیا کہ ہر بچے کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ اپنے مستقبل کے فیصلوں میں شامل ہوں۔
خیال رہے کہ پاکستان میں 1 کروڑ 90 لاکھ سے زائد کم عمر بچیوں کی شادیاں ہوچکی ہیں، جو عالمی سطح پر چھٹی سب سے زیادہ تعداد ہے۔
ملک میں نوجوان لڑکیوں میں سے نصف سے زیادہ اپنی 18ویں سالگرہ سے پہلے حاملہ ہو جاتی ہیں، جو ماں اور بچے دونوں کے لیے جان لیوا ہو سکتا ہے۔
یونیسف نے 2024 میں صبا قمر کو پاکستان میں بچوں کے حقوق کے لیے اپنا پہلا قومی سفیر مقرر کیا تھا۔
یہ اعلان بچوں کے عالمی دن کے موقع پر کیا گیا، جو لڑکیوں کے حقوق کے تحفظ اور دنیا بھر میں ان کے منفرد چیلنجز کو تسلیم کرنے کے لیے مخصوص ہے۔
صبا قمر نے پریس ریلیز میں کہا تھا کہ یونیسف سے منسلک ہونا ان کے لیے اعزاز کی بات ہے اور وہ جہاں بھی ہوں ہر بچے کے لیے ہر حق حاصل کرنے کے مشن کی آواز بلند کریں گی۔