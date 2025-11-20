  • KHI: Clear 21.5°C
  • LHR: Clear 14.7°C
  • ISB: Clear 15°C
  • KHI: Clear 21.5°C
  • LHR: Clear 14.7°C
  • ISB: Clear 15°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

کراچی: ایئرپورٹ پر دو خواتین مسافروں سے ایک کروڑ کے زیورات اور غیرملکی کرنسی ضبط

ویب ڈیسک شائع November 20, 2025 اپ ڈیٹ November 20, 2025 10:24pm
— فائل فوٹو: اے ایف پی
— فائل فوٹو: اے ایف پی

کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کسٹمز کے عملے نے دو مبینہ اسمگلر خواتین سے تقریباً ایک کروڑ 10 لاکھ روپے مالیت کے سونے کے زیورات اور غیر ملکی کرنسی ضبط کر لی۔

کلیکٹریٹ آف کسٹمز کی جانب سے جاری بیان کے مطابق دو خواتین مسافروں کو انٹرنیشنل ڈیپارچر ہال میں تفتیش کے لیے روکا گیا، جہاں کسٹمز کے عملے نے ایک خاتون سے 6143 ڈالر اور 2 کلوگرام سونا اور دوسری مسافر سے 5746 ڈالر اور 1.05 کلوگرام سونا برآمد کیا۔

بیان میں کہا گیا کہ مجموعی طور پر ضبط کیے گئے سونے کے زیورات اور غیر ملکی کرنسی کی مالیت تقریباً ایک کروڑ 10 لاکھ روپے ہے۔

بیان میں مزید کہا گیا کہ ضبط شدہ اشیاء کسٹمز پریونٹیو اسٹاف کے تحویل میں لے لی گئیں، اور باقاعدہ حراستی رسیدیں جاری کی گئیں، اور ابتدائی قانونی کارروائی مکمل کرنے کے بعد خواتین مسافروں کے خلاف کسٹمز قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سونا اور غیر ملکی کرنسی اسمگل کرنے کی کوشش پر ایف آئی آر درج کر دی گئی ہے۔

خیال رہے کہ اس ہفتے کے شروع میں سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر مبینہ طور پر موبائل فونز اور غیر ملکی کرنسی اسمگل کرنے کی کوشش کے الزام میں ایک شخص کو روکا گیا تھا جو متحدہ عرب امارات (یو اے ای) سے آیا تھا۔

ملزم نے کہا کہ اس نے یو اے ای سے موبائل فونز خریدے اور انہیں پاکستان اسمگل کیا اور اس سال وہ پاکستان کے مختلف ہوائی اڈوں سے کم از کم 19 مرتبہ یو اے ای کا سفر کر چکا ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

4 روزہ جنگ میں پاکستان بھارت پر فاتح رہا، امریکی کانگریس میں رپورٹ جمع

2

محمد بن سلمان کا خاشقجی کے قتل پر اظہار افسوس، ٹرمپ کی جانب سے شہزادے کا دفاع

3

عدالت نے ثانیہ زہرہ کے شوہر کو بیوی کے قتل کے جرم میں سزائے موت سنادی

4

ڈراما ’سانول یار پیا‘ کی انگریزی گرامر کی غلطی پر صارفین کا دلچسپ ردعمل

5

ایران: بادل برسانے کے بعد 31 میں سے 18 صوبوں میں سیلابی صورتحال کی وارننگ

6

سپریم کورٹ میں 27ویں آئینی ترمیم پر بحث، اجتماعی استعفے کی تجویز پر کوئی اتفاق نہ ہو سکا

7

بولی وڈ کی پاکستان مخالف فلم ’دھرندر‘ میں بینظیر بھٹو کی تصاویر کا استعمال

8

ایک صدی تک سپر اسٹار، 200 سال تک زندہ رہوں گا، شاہ رخ خان

کارٹون

کارٹون : 20 نومبر 2025
کارٹون : 19 نومبر 2025