  • KHI: Clear 20.5°C
  • LHR: Clear 14.6°C
  • ISB: Clear 13.4°C
  • KHI: Clear 20.5°C
  • LHR: Clear 14.6°C
  • ISB: Clear 13.4°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

پی آئی اے کا فضائی میزبان کینیڈا میں لاپتا، ایئرلائن نے انکوائری شروع کر دی

محمد اصغر شائع November 21, 2025
— فائل فوٹو: رائٹرز
— فائل فوٹو: رائٹرز

پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز (پی آئی اے) کا ایک فضائی میزبان مبینہ طور پر کینیڈا میں لاپتہ ہو گیا، جس کے بعد ایئرلائن نے اس کی گمشدگی کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔

ترجمان پی آئی اے عبداللہ حفیظ خان کے مطابق مذکورہ فضائی میزبان ٹورنٹو سے لاہور آنے والی پرواز پی کے-798 کے لیے نہیں پہنچا۔

ترجمان نے کہا کہ جب ان سے رابطہ کیا گیا تو اس نے عذر پیش کیا کہ ان کی طبیعت ناسازِ ہے، مزید کہا کہ معاملے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔

عبداللہ حفیظ خان کے مطابق اگر غیرقانونی گمشدگی ثابت ہوئی تو کیبن کرو ممبر کے خلاف محکمانہ کارروائی شروع کی جائے گی۔

واضح رہے کہ اس سے پہلے بھی خاص طور پر کینیڈا میں پی آئی اے کے فضائی میزبانوں کے لاپتا ہونے کی خبریں سامنے آتی رہی ہیں۔

گزشتہ سال اکتوبر میں بھی ایک فضائی میزبان ڈیوٹی کے دوران مبینہ طور پر لاپتا ہو گیا تھا۔ اسلام آباد سے تعلق رکھنے والا یہ کیبن کرو ممبر ٹورنٹو میں رکنے کے دوران غائب ہوا تھا۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

20 سال بعد انسانوں کیلئے پیسے اور کام کرنے کی اہمیت ختم ہوجائیگی، ایلون مسک

2

سپریم کورٹ میں 27ویں آئینی ترمیم پر بحث، اجتماعی استعفے کی تجویز پر کوئی اتفاق نہ ہو سکا

3

سعودی عرب کو اسرائیل کے مقابلے میں کم تر درجے کے ایف 35 جنگی طیارے دیے جائیں گے، امریکی حکام

4

الیکشن کمیشن نے سہیل آفریدی کے ہری پور ضمنی انتخاب سے متعلق غیر ذمہ دارانہ بیان کا نوٹس لے لیا

5

4 روزہ جنگ میں پاکستان بھارت پر فاتح رہا، امریکی کانگریس میں رپورٹ جمع

6

ڈراما ’کیس نمبر 9‘ کے یوٹیوب ورژن سے 26ویں آئینی ترمیم اور جسٹس منصور علی شاہ کا سین حذف

7

ٹی ٹی پی وسطی اور جنوبی ایشیا کیلئے سنگین خطرہ، عبوری افغان حکام سے تعاون حاصل کررہی ہے، ڈنمارک

8

دبئی ایئر شو 2025: دوست ملک کے ساتھ جے ایف 17 تھنڈر کی فروخت کے ایم او یو پر دستخط

کارٹون

کارٹون : 21 نومبر 2025
کارٹون : 20 نومبر 2025