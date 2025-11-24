  • KHI: Clear 24.5°C
  • LHR: Clear 18°C
  • ISB: Clear 11.7°C
  • KHI: Clear 24.5°C
  • LHR: Clear 18°C
  • ISB: Clear 11.7°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

ماضی کا مقبول گانا ’ظالم نظروں سے مجھ کو نہ دیکھو‘ نئے انداز میں ریلیز

انٹرٹینمنٹ ڈیسک شائع November 24, 2025 اپ ڈیٹ November 24, 2025 06:43pm

ماضی کے مقبول پاپ گلوکار علی حیدر کے مشہور گانے ’ظالم نظروں سے نہ مجھ کو دیکو‘ کو 29 سال بعد نئے انداز میں ریلیز کردیا گیا۔

ماضی کے مقبول گانے کو اس بار علی حیدر کے ساتھ علی ظفر نے مل کر گایا ہے، علی ظفر نے مذکورہ گانے کو پہلے بھی گایا تھا۔

علی ظفر نے اپنے میوزک پروڈکشن لیبل کے تحت ’ظالم نظروں سے نہ مجھ کو دیکھو‘ کو نئے انداز میں ریلیز کرتے ہوئے بتایا کہ وہ مزید بھی ماضی کے مقبول گانے ریلیز کریں گے۔

علی ظفر کی جانب سے یوٹیوب پر گانے کو ریلیز کیے جانے کے بعد شائقین نے گانے کو سراہا، شائقین نے نہ صرف گانے کی میوزک بلکہ ویڈیو کو بھی سراہا۔

گانے کی ویڈیو میں جہاں علی طفر اور علی حیدر پرفارمنس کرتے دکھائی دیتے ہیں، وہیں ویڈیو میں ان کے ساتھ مغربی انداز کی ڈانسر خواتین بھی رقص کرتی دکھائی دیتی ہیں۔

مذکورہ گانے کو پہلی بار علی حیدر نے 1994 میں گایا تھا اور اس کا شمار اپنے دور کے مقبول ترین گانوں میں ہوتا ہے۔

’ظالم نظروں سے نہ مجھ کو دیکھو‘ کی شاعری روشن ناگینوی نے لکھی ہے جب کہ اس کی ابتدائی میوزک جاوید اختر نے ترتیب دی تھی اور نئے انداز میں بھی پرانی دھن کو برقرار رکھا گیا ہے۔

اسی گانے کو علی ظفر نے 15 سال قبل اپنے پہلے میوزک ایلبم بھی شامل کیا تھا لیکن اب انہوں نے مقبول ترین گانوں میں شمار ہونے والے گانے کو علی حیدر کے ساتھ گاکر مداحوں کے دل جیت لیے۔

علی ظفر نے ماضی میں بھی عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی جیسے مایہ ناز گلوکار کے ساتھ گانا ریلیز کیا تھا جب کہ وہ سندھی، پشتو، بلوچی اور شینا زبان کے گلوکاروں کے ساتھ بھی گانے ریلیز کر چکے ہیں۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

قومی اور پنجاب اسمبلی کی 13 نشستوں پر ضمنی الیکشن، غیرحتمی غیرسرکاری نتائج، مسلم لیگ ( ن) کو برتری

2

صدر جمعیت علمائے ہند مولانا ارشد مدنی کے دعوے نے بھارت میں سیاسی ہلچل مچا دی

3

پاکستان شاہینز، بنگلہ دیش اے کو سنسنی خیز مقابلے میں شکست دے کر ایشین چیمپئن بن گئی

4

دبئی ایئر شو میں ’تیجس‘ کے حادثے سے بھارتی فائٹر جیٹ کی برآمدات کی امیدیں ماند پڑگئیں

5

20 سال بعد انسانوں کیلئے پیسے اور کام کرنے کی اہمیت ختم ہوجائیگی، ایلون مسک

6

عاطف اسلم نے انٹرویوز کے لیے بھاری معاوضے پر خاموشی توڑ دی

7

شوہر کو دوسری شادی کرنے کا مشورہ دیا تھا، منزہ عارف

8

کراچی: ضمانت منسوخ ہونے پر ڈمپر اونرز ایسوسی ایشن کے صدر لیاقت محسود عدالت سے فرار

کارٹون

کارٹون : 24 نومبر 2025
کارٹون : 23 نومبر 2025