ڈار سے علی لاریجانی کی ملاقات، علاقائی اور عالمی امور پر تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال

ویب ڈیسک شائع November 25, 2025 اپ ڈیٹ November 25, 2025 03:35pm
—فوٹو: ریڈیو پاکستان
—فوٹو: ریڈیو پاکستان

ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری ڈاکٹر علی لاریجانی نے آج اسلام آباد میں نائب وزیرِ اعظم و وزیرِ خارجہ محمد اسحٰق ڈار سے ملاقات کی ہے، لاریجانی سرکاری دورے پر پاکستان میں موجود ہیں۔

ریڈیو پاکستان کے مطابق ملاقات کے دوران دونوں جانب نے مختلف شعبوں میں دوطرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے اور باہمی دلچسپی کے علاقائی و بین الاقوامی معاملات پر تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔

ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات کے دوران نائب وزیراعظم اسحٰق ڈار اور علی لاریجانی نے علاقائی اور بین الاقوامی امور میں تعاون بڑھانے کا عزم کیا، یہ دورہ پاکستان اور ایران تعلقات میں نئے باب کا آغاز ہے۔

ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری علی لاریجانی پیر کے روز سینئر پاکستانی رہنماؤں سے مذاکرات کے لیے یہاں پہنچے تھے۔

اپنے دورے کے دوران علی لاریجانی کی پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں متوقع ہیں۔

اُن کا یہ دورہ گزشتہ ماہ اسپیکر مجلس باقر قالیباف کے اسلام آباد کے دورے کے بعد ہو رہا ہے، جو چند ہفتوں میں پاکستان آنے والا ایران کا دوسرا اعلیٰ سطح کا وفد ہے۔

پاکستان پہنچنے سے قبل ایکس پر اپنی پوسٹ میں علی لاریجانی نے کہا کہ ’ایران اور پاکستان خطے میں پائیدار امن و سلامتی کو یقینی بنانے والے دو اہم اور بااثر ممالک ہیں، اور ہم ہمیشہ خطے کے ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتے ہیں۔

انہوں نے مزید لکھا کہ میں آج پاکستان کے دورے پر روانہ ہوں گا، جو خطے میں ہمارا دوست اور برادر ملک ہے، ایرانی یہ بات کبھی نہیں بھولیں گے کہ امریکہ اور صہیونی ریجیم کی طرف سے ایران پر مسلط کی گئی 12 روزہ جنگ میں، پاکستانی قوم، ایرانی قوم کے ساتھ کھڑی رہی۔

ان کا کہنا تھا کہ ایران اور پاکستان خطے میں پائیدار سلامتی کے دو اہم اور مؤثر ممالک ہیں، اور ہم ہمیشہ خطے کے ممالک کے برادرانہ تعلقات پر توجہ دیتے ہیں۔

تہران نے ٹرمپ کے غزہ منصوبے پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔

