  • KHI: Clear 25.6°C
  • LHR: Clear 17.3°C
  • ISB: Clear 12.7°C
  • KHI: Clear 25.6°C
  • LHR: Clear 17.3°C
  • ISB: Clear 12.7°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

’دہشتگردی کےخلاف پاک-ایران تعاون ضروری ہے‘، فیلڈ مارشل سے علی لاریجانی کی ملاقات

ویب ڈیسک شائع November 26, 2025 اپ ڈیٹ November 26, 2025 04:03pm
— فوٹو: آئی ایس پی آر
— فوٹو: آئی ایس پی آر

آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری علی لاریجانی نے ملاقات کی جس میں علاقائی سیکیورٹی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ایران کے سیکریٹری نیشنل سیکیورٹی کونسل علی لاریجانی نے جی ایچ کیو میں ملاقات کی جس میں دونوں ملکوں کے درمیان سیکیورٹی تعاون پرتبادلہ خیال کیا گیا۔

ترجمان پاک فوج کا کہنا تھا کہ طویل المدتی استحکام کے لیے پاک ایران باہمی تعاون اور تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پراتفاق کیا گیا۔

ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری نے جنگ میں حمایت پرپاکستانی قوم کو آیت اللہ علی خامنہ ای کا سلام بھی پہنچایا۔

فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایران کے ساتھ قریبی تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔

علی لاریجانی نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہتے ہوئے تعلقات کو مزید آگے بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا۔

آئی ایس پی آر کے مطابق علی لاریجانی نے علاقائی مسائل کے حل کے لیے مذاکرات اور شراکت داری کو ناگزیر قرار دیا۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

فیض حمید کا کورٹ ماشل قانونی اور عدالتی عمل ہے، قیاس آرائیوں سے گریز کیا جائے، آئی ایس پی آر

2

میری لاپرواہی کی وجہ سے بیٹی کی صحت متاثر ہوئی، اب ہر سال اس کا چیک اپ ہوتا ہے، سعدیہ امام

3

ندا یاسر نے ’توجہ‘ حاصل کرنے کے لیے پروگرام میں بلایا تھا، عائشہ اظہر

4

’تیجس پائلٹ کی موت کو عزت دینے کے لیے بھارت کو دفاعی معاہدوں میں شفافیت لانا ہوگی‘

5

’ایتھوپیا میں آتش فشاں پھٹنے سے راکھ کا بادل جنوبی پاکستان تک پہنچ سکتا ہے‘

6

علی ترین نے پی ایس ایل فرنچائز ملتان سلطانز کو خیر آباد کہہ دیا

7

راولپنڈی: لڑکی کے بال زبردستی کاٹنے کی ویڈیو وائرل ہونے کا معاملہ، 3 افراد گرفتار

8

الیکشن ٹربیونل نے جے یو آئی (ف) کے ایم این اے سید سمیع اللہ کی کامیابی کالعدم قرار دیدی

کارٹون

کارٹون : 26 نومبر 2025
کارٹون : 25 نومبر 2025