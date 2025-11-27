  • KHI: Clear 20.4°C
  • LHR: Clear 12.5°C
  • ISB: Clear 11.1°C
  • KHI: Clear 20.4°C
  • LHR: Clear 12.5°C
  • ISB: Clear 11.1°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

شگفتہ اعجاز کا ’اوزمپک‘ استعمال کی خبریں لگانے والوں کے خلاف کارروائی کا عندیہ

انٹرٹینمنٹ ڈیسکشائع 27 نومبر 2025 10:15pm
—فوٹو: انسٓٹاگرام
—فوٹو: انسٓٹاگرام

سینئر اداکارہ شگفتہ اعجاز نے وزن کم کرنے کے لیے ’اوزمپک‘ دوائی کے استعمال کی خبریں لگانے والے چینلز اور سوشل میڈیا پیجز کے خلاف کارروائی کا عندیہ دے دیا۔

شگفتہ اعجاز کے اچانک وزن کم ہونے کی وجہ سے سوشل میڈیا پر خبریں تھیں کہ اداکارہ نے وزن کم کرنے کے لیے ’اوزمپک‘ دوائی کا استعمال کیا۔

ایسی افواہوں کے بعد حال ہی میں شگفتہ اعجاز نے ’ہم نیوز‘ سے گفتگو کرتے ہوئے مذکورہ معاملے پر گفتگو کی۔

اداکارہ نے بتایا کہ کچھ عرصہ قبل ہی وہ شدید دکھ سے گزریں، ان کے گھر کا اہم فرد ہمیشہ کے لیے ان سے بچھڑا، جس سے وہ ان کے بچے شدید صدمے سے گزرے۔

انہوں نے کہا کہ انہیں سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح لوگوں کو دوسروں کی زندگی پر اتنی گہری نظر رکھنے اور پھر اس پر تبصرے کرنے کا وقت مل جاتا ہے، ان کے پاس تو اپنی زندگی پر نظر رکھنے کے لیے بھی وقت نہیں۔

شگفتہ اعجاز نے وزن کی کمی کو اپنی زندگی میں پیش آنے والے واقعات سے جوڑا اور وزن کم کرنے کے لیے کسی طرح کی بھی ادویات استعمال کرنے کے دعووں کو مسترد کردیا۔

اداکارہ کا کہنا تھا کہ ان کے وزن کم ہونے سے متعلق متعدد چینلز اور سوشل میڈیا پیجز نے بے بنیاد دعوے کیے اور تمام دعوے حقائق سے عاری تھی۔

انہوں نے ’اوزمپک‘ کے استعمال کے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ان کے وزن کم ہونے سے متعلق جھوٹے دعوے کیے جا رہے ہیں۔

اداکارہ نے یہ بھی کہا کہ جن چینلز نے ان کے حوالے سے یہ دعوے کیے کہ انہوں نے وزن کم کرنے کے لیے ’اوزمپک‘ استعمال کیا ہے، وہ ایسے چینلز کے خلاف قانونی کارروائی کریں گی۔

اگرچہ شگفتہ اعجاز نے وزن کم کرنے کے حوالے سے دعوے کرنے والے چینلز اور سوشل میڈیا پیجز کے خلاف کارروائی کا عندیہ دیا، تاہم انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا۔

واضح رہے کہ ’اوزمپک‘ نامی دوائی ذیابیطس کے مریضوں کو بھی دی جاتی ہے جب کہ بعض ماہرین اسے وزن کم کرنے کے لیے بھی تجویز کرتے ہیں۔

’اوزمپک‘ نامی دوائی کا استعمال ڈاکٹرز کے مشورے کے بغیر خطرناک ثابت ہوسکتا ہے، اس کے شدید سائیڈ افیکٹس بھی ہوتے ہیں۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

احمد رفیق اور قرۃالعین آزاد نے نکاح کرلیا

2

مبینہ فضائی حملوں کے بعد پاک-افغان کشیدگی دوبارہ بڑھ گئی

3

شنگھائی ایئرپورٹ پر ارونا چل پردیش کی رہائشی خاتون کو روکنے پر بھارت اور چین میں تنازع

4

میری لاپرواہی کی وجہ سے بیٹی کی صحت متاثر ہوئی، اب ہر سال اس کا چیک اپ ہوتا ہے، سعدیہ امام

5

خطے کو جیوپولیٹیکل کشمکش، سرحدپار دہشتگردی کا سامنا، دشمن کے عزائم ناکام بنائیں گے، فیلڈ مارشل

6

’ایک آنکھ زمین ایک آسمان پر‘، بنوں پولیس عسکریت پسندوں کے جدید حربوں سے کیسے نمٹ رہی ہے؟

7

واشنگٹن: وائٹ ہاؤس کے قریب افغان شہری کی فائرنگ، 2 فوجی زخمی، ٹرمپ نے واقعہ ’دہشتگردی‘ قرار دیدیا

8

آسٹریلیا کے ویزے کیلئے اب ایپ کے ذریعے درخواست دی جاسکے گی

کارٹون

کارٹون : 27 نومبر 2025
کارٹون : 26 نومبر 2025