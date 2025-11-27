مسافروں کو آف لوڈ کرنے کی جھوٹی رپورٹس پھیلانے والے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے خلاف تحقیقات کا آغاز

مسافروں کو آف لوڈ کرنے کی جھوٹی رپورٹس پھیلانے والے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے خلاف تحقیقات کا آغاز
وفاقی تحقیقاتی ادارے (ایف آئی اے) نے نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی (این سی سی آئی اے) کے ذریعے مسافروں کو آف لوڈ کرنے سے متعلق من گھڑت معلومات سوشل میڈیا پر پھیلا والے افراد کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔
گزشتہ چند ماہ کے دوران متعدد ایسے واقعات رپورٹ ہوئے جن میں مسافروں کو مختلف ہوائی اڈوں پر درست سفری دستاویزات ہونے کے باوجود پروازوں سے آف لوڈ کیا گیا، یہ کارروائیاں گزشتہ سال یونان میں پیش آنے والے کشتی حادثے کے بعد انسانی اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کے سلسلے میں کی گئیں، جس میں متعدد پاکستانی جاں بحق ہوئے تھے۔
رواں ماہ کے اوائل میں ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے رفعت مختار نے اعتراف کیا تھا کہ لاہور اور کراچی کے ہوائی اڈوں پر مسافروں کو آف لوڈ کیے جانے کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں اور اس حوالے سے تحقیقات جاری ہیں۔
ذرائع کے مطابق ابتدائی طور پر 15 سے زائد سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی نشاندہی ہوئی ہے جو صوبوں کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا اور نفرت انگیز مواد پھیلانے میں ملوث ہیں۔
معلوم ہوا ہے کہ ایف آئی اے نے جعلی معلومات پھیلانے والے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی شناخت کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا ہے، مذکورہ افراد کے خلاف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 کے تحت این سی سی آئی اے کے ذریعے قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔
ایف آئی اے حکام کے مطابق کچھ عناصر مسافروں کے آف لوڈ کیے جانے کے حوالے سے جھوٹے اور گمراہ کن پیغامات شیئر کر رہے ہیں، جس کا مقصد ادارے کی ساکھ کو نقصان پہنچانا اور عوام کو پریشان کرنا ہے۔
حکام نے کہا کہ ایف آئی اے امیگریشن وِنگ کسی بھی ہوائی اڈے پر ایسے مسافروں جن کے پاس مکمل دستاویزات اور سفر کا جائز مقصد موجود ہو، انہیں آف لوڈ نہیں کرتی۔
کم یا جعلی سفری دستاویزات رکھنے والے مسافر آف لوڈ کیے جاتے ہیں، اسی طرح وہ افراد بھی آف لوڈ ہوتے ہیں جو مشکوک یا غیر واضح معلومات فراہم کرتے ہیں، یا جن پر انسانی اسمگلروں یا غیر قانونی ایجنٹس کے ساتھ تعلق کا شبہ ہو۔
ماضی میں ایسے افراد کے خلاف سخت کارروائی بھی کی گئی تھی جن کا کوئی منفی ریکارڈ یا غیر قانونی سرگرمیوں میں مشتبہ ماضی رہا ہو۔
ایف آئی اے حکام نے واضح کیا کہ عوام کو اس حوالے سے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ غیر قانونی ایجنٹس سے دور رہیں اور ہمیشہ مکمل اور تصدیق شدہ دستاویزات کے ساتھ سفر کریں۔
اس حوالے سے ایجنسی نے وضاحت کی تھی کہ مسافروں کو صرف اس صورت میں آف لوڈ یا بورڈنگ سے روکا جاتا ہے جب ان کے پاس درست دستاویزات نہ ہوں، یا حکام کو شبہ ہو کہ وہ انسانی اسمگلروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔
جاری کردہ ایک ویڈیو بیان میں ایف آئی اے لاہور زون کے ڈائریکٹر کیپٹن (ر) محمد علی ضیا نے مصنوعی ذہانت سے تیار کردہ گمراہ کن ویڈیوز اور سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی جھوٹی معلومات کے حوالے سے وضاحت پیش کی۔
انہوں نے کہا کہ یہ تمام افواہیں حقیقت سے کوئی تعلق نہیں رکھتیں اور شہریوں کو بلا وجہ آف لوڈ کرنے کی رپورٹس درست نہیں ہیں۔