فواد خان اور ماہرہ خان کی رومانوی فلم ’نیلوفر‘ ریلیز
شائقین کا طویل انتظار ختم ہو گیا، کیونکہ اب وہ اپنی پسندیدہ جوڑی فواد خان اور ماہرہ خان کو بڑی اسکرین پر دوبارہ دیکھ سکتے ہیں، ان کی رومانوی فلم ’نیلوفر‘ اب سنیما میں ریلیز ہو گئی ہے۔
’نیلوفر‘ کی کہانی اور ہدایتکاری امر رسول نے کی ہے، جب کہ پروڈیوسر کے فرائض اوصاف شارق نے انجام دیے ہیں، فواد خان اور حسن خالد ایگزیکٹو پروڈیوسرز کے طور پر فلم میں شامل ہیں۔
فلم کی مرکزی کاسٹ میں فواد خان اور ماہرہ خان شامل ہیں، جب کہ دیگر اہم اداکاروں میں بہروز سبزواری، عتیقہ اوڈھو، ثروت گیلانی اور مدیحہ امام شامل ہیں۔
’نیلوفر‘ میں فواد خان ایک لکھاری منصور علی خان کے کردار میں نظر آئیں گے، جب کہ ماہرہ خان بصارت سے محروم مگر روشن شخصیت والی لڑکی نیلوفر کے کردار میں جلوہ گر ہوں گی۔
نیلوفر کی شخصیت اور روحانی کشش کہانی کی اہمیت کو مزید بڑھاتی ہے۔
فلم کا ٹریلر کہانی کو پوری طرح واضح نہیں کرتا، لیکن اندازہ ہوتا ہے کہ فواد خان کا کردار قدرے منفرد ہے اور ہر کسی میں فوراً مقبول نہیں ہوتا، ایک موقع پر ماہرہ خان کا کردار فواد خان سے شکایت کرتا ہے کہ وہ ان کے قریب اس لیے آئے کیونکہ وہ انہیں دیکھ نہیں سکتی تھیں۔
ٹریلر سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ فلم صرف بصارت کے لفظی معنی تک محدود نہیں، بلکہ فلسفیانہ اور جذباتی پہلوؤں کو بھی اجاگر کرتی ہے۔
’نیلوفر‘ محبت، دل شکستگی اور ذیشان وکی کی دلکش موسیقی کے امتزاج کے ساتھ ایک ایسا رومانس پیش کرتی ہے جو محض رومانوی نہیں، بلکہ محبت کی پاکیزگی، پچھتاوے اور اضطراب کی کہانی بھی بیان کرتا ہے۔
فلمی شائقین کی ایک بڑی تعداد نیلوفر کی ریلیز پر پرجوش ہے اور وہ سنیما جا کر یہ فلم دیکھنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں۔