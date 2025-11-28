  • KHI: Clear 21°C
  • LHR: Clear 13.9°C
  • ISB: Clear 11.6°C
  • KHI: Clear 21°C
  • LHR: Clear 13.9°C
  • ISB: Clear 11.6°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

سوشل میڈیا پر سابق وزیراعظم کے حوالے سے فیک نیوز اور افواہیں انتہائی خطرناک ہیں، دفتر خارجہ

ویب ڈیسک شائع November 28, 2025 اپ ڈیٹ November 28, 2025 07:09pm
—فائل فوٹو: اے ایف پی
—فائل فوٹو: اے ایف پی

دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر سابق وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے فیک نیوز اور افواہیں انتہائی خطرناک ہیں، بھارتی سائبر ڈومین پاکستان کے حوالے سے مختلف شعبوں میں فیک نیوز اور افواہیں پھیلانے میں مصروف ہے۔

ڈان نیوز کے مطابق اسلام آباد میں ہفتہ وار بریفنگ کے دوران ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کا کہنا تھا کہ اب افغان سوشل میڈیا اکاونٹس بھی بھارت کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں، بدقسمتی ہے اس حوالے سے متعدد بھارتی مین اسٹریم نیوز آرگنائزیشن اور بھارتی صحافی بھی شامل ہیں۔

سابق وزیر اعظم کی صحت سے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کی زندگی کے حوالے سے وزیر داخلہ نے گزشتہ روز بیان دیا تھا، اُن کا بیان تمام افواہوں کا خاتمہ کرتا ہے، سربراہ پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کی صحت کے حوالے سے متعلقہ وزارت بہتر بتا سکتی ہے۔

ترجمان دفتر خارجہ نے پاک-افغان طالبان جنگ بندی کے سوال پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ جنگ بندی روایتی جنگ بندی کے معنی میں نہیں، اس جنگ بندی کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان کی سرپرستی میں کام کرنے والے دہشت گرد گروہوں کی جانب سے پاکستان پر کوئی حملہ نہیں ہونا چاہیے۔

تاہم، دوسری جانب پاکستان میں بڑے دہشت گرد حملے کیے گئے، اگر صورتحال کو دیکھا جائے تو جنگ بندی کا پاس نہیں رکھا جا رہا، افغان شہری اور ان کے گروہ حملے کر رہے ہیں، اس وجہ سے ہم جنگ بندی کے حوالے سے زیادہ پُرامید نہیں ہو سکتے، پوری طرح چوکس ہیں اور ہماری عسکری تیاری مضبوط ہے، ترکیہ وفد کا دورہ پاکستان ابھی بھی پائپ لائن میں ہے۔

طاہر انداربی کا مزید کہنا تھا کہ دستاویز کے باوجود بیرون ممالک جانے والے مسافروں کو ایئرپورٹ پر آف لوڈ کرنے کی حوالے سے متعلقہ ممالک نے کوئی درخواست نہیں کی، اس معاملے پر وزارت داخلہ سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

یو اے ای پاکستانیوں کو ویزے جاری نہیں کررہا، وزارتِ داخلہ نے سینیٹ کمیٹی کو آگاہ کردیا

2

یواےای کی پاکستانی شہریوں کے ویزوں پرمبینہ پابندیوں کی تردید

3

احمد رفیق اور قرۃالعین آزاد نے نکاح کرلیا

4

پی ٹی آئی نے عمران سے متعلق ’تشویشناک‘ افواہوں پر حکومت سے وضاحت مانگ لی

5

واشنگٹن: وائٹ ہاؤس کے قریب افغان شہری کی فائرنگ، 2 فوجی زخمی، ٹرمپ نے واقعہ ’دہشتگردی‘ قرار دیدیا

6

اسلام آباد: ڈانس پارٹی، مساج سینٹر کی آڑ میں چلنے والے فحاشی کے اڈوں کیخلاف ایکشن، 21 لڑکیوں سمیت 40 گرفتار

7

افغانستان سے تاجکستان میں ڈرون حملہ، تین چینی ملازمین ہلاک

8

’طالبان حکومت کو سمجھنا ہوگا کہ اس کی بقا کا انحصار پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات پر ہے‘

کارٹون

کارٹون : 28 نومبر 2025
کارٹون : 27 نومبر 2025