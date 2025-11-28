نومبر میں مہنگائی 6 فیصد تک رہیگی، ایل ایس ایم سیکٹر اور آئی ٹی برآمدات میں اضافہ ہوا ہے، وزارت خزانہ
وزارت خزانہ کے مطابق نومبر میں مہنگائی کی شرح 5 سے 6 فیصد کے درمیان رہنے کا تخمینہ ہے، ایل ایس ایم سیکٹر اور آئی ٹی برآمدات میں اضافہ ہوا ہے جبکہ عوامی قرضہ 1371ارب روپے کم ہوگیا ہے۔
ڈان نیوز کے مطابق وزارت خزانہ نے ماہانہ معاشی آؤٹ لک رپورٹ جاری کردی جس میں رواں ماہ مہنگائی کی شرح 5 سے 6 فیصد کے درمیان رہنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔
وزارت خزانہ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی معاشی صورتحال محتاط طور پر مثبت دکھائی دے رہی ہے، خوراک کی قیمتوں اور زرعی آؤٹ پٹ پر دباؤ پڑا ہے اور صنعتی سرگرمیوں میں بتدریج بہتری جاری ہے۔
رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ معاشی اصلاحات کے نفاذ سے اقتصادی سرگرمیوں میں استحکام ہے، فصلوں کا مجموعی منظرنامہ ملا جلا رجحان ظاہر کر رہا ہے اور مناسب زرعی ان پُٹس کی دستیابی سےصورتحال بہتر ہونے کی توقع ہے۔
رپورٹ کے مطابق حکومت کے معاون اقدامات سے سپلائی میں بہتری متوقع ہے، اور ربیع سیزن کے دوران زرعی سپلائی کے استحکام کا امکان ہے۔
وزارت خزانہ کے مطابق معیشت بتدریج استحکام کی راہ پر گامزن ہے اور ساختی اصلاحات کے عملی نتائج ظاہر ہونا شروع ہوگئے ہیں جبکہ مالی نظم و ضبط میں بہتری اور محصولات میں اضافہ ہوا ہے۔
رپورٹ کے مطابق حکومتی اخراجات میں محتاط حکمتِ عملی برقرار رہے گی، ترسیلات زر میں اضافہ، معاشی صورتحال مزید مستحکم دکھائی دے رہی ہے۔
وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ ایل ایس ایم سیکٹر اور آئی ٹی برآمدات میں اضافہ ہوا ہے جبکہ عوامی قرضہ 1371ارب روپے کم ہوگیا ہے۔
رپورٹ کے مطابق پانچ سال بعد پہلی بار ایک سہ ماہی میں قرض میں نمایاں کمی ہوئی اور مہنگے قرضوں کی قبل از وقت ادائیگی سے مالی خطرات میں کمی کا امکان ہے جبکہ اقتصادی استحکام کے لیےحکومت کی حکمت عملی مؤثر ثابت ہو رہی ہے۔